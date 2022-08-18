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儲蓄起步時間晚了 這樣做還是有機會提早過退休生活

全球體積最大皇蛾現身華盛頓州 專家籲民眾注意

儲蓄起步時間晚了 這樣做還是有機會提早過退休生活

編譯盧炯燊／即時報導
不少人都夢想提早過退休生活，但前提是必須有足夠的退休金。Getty Images
不少人都夢想提早過退休生活，但前提是必須有足夠的退休金。Getty Images

不少人都夢想提早過退休生活，但前提是必須有足夠的退休金。為了實現這個個目標，工薪階層早早就要開始為退休做好儲蓄。當然人人都明白愈早開始儲蓄有助提早退休的道理。然而若是很遲才開始儲蓄，是否等於目標無望？當然不是。或許只需要在儲蓄方面積極進取，安排正確的收入來源及合理支出，做好開源節流的規畫，一樣可以提早過退休生活。

首先是將退休供款計畫最大化。

假如在過去十多年裡，從來沒有，又或存入很少資金到「個人退休賬戶」(IRA)或401(k)退休福利計畫內的話，這當然很不理想。但若是想一想，30多歲時希望在50多歲就能退休，那還有20年時間可以累積財富，好的開始方法是最大限度地利用IRA 或 401(k)。

若是在39至59 歲之間的20年內，最大限度的存款入IRA，在投資組合中加入素質高的股票，一般而言，每年平均有8%的回報率。這樣到最後，會獲得28萬7000元。儘管這不是一筆大錢，但如果還有其他收入來源，則肯定生活會較輕鬆。

至於401(k) 計畫的供款限額，比IRA高得多，因此若在39歲至59歲之間的20年內，最大限度的存款，同樣在投資組合加入優質股票，也同樣每年有8%的回報率，則到最後將會獲得超過100萬元，這足以讓您提前過愉快的退休生活。

除了儲蓄外，為自己製造一個收入來源，確保退休後仍然有收入，的確是一件美事，想著也開心。在這方面，房地產是一個不錯的選擇。綜觀整個歷史，房地產會隨著時間的推移而增值，出售固然可以蒙利，若然出租的話，會不斷有租金收入，有助應付退休生活開支。

當然有人夢想退休後，一年到海外旅遊三數次，又或選擇在大城市生活。如果是儲蓄起步較晚，未必能夠應付時，那不妨重新考慮計畫。可以選擇低成本的休閒娛樂，不要選擇高成本的昂貴地方，這同樣可以提早退休並享受國外旅遊。

更重要的是，切勿忘記社會安全福利金(Social Security Benefits)的福利，它是根據工作生涯中的收入多少而定，較高的收入可以得到較高的退休福利，最早可在62歲時領取，那當然愈提早領取，額度愈低。

退休金 儲蓄 社會安全福利

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