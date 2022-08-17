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購屋想要省些錢 記住這些補貼與減稅福利

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購屋想要省些錢 記住這些補貼與減稅福利

記者顏伶如／即時報導
購屋加上整修、裝潢等開銷，花費可觀，其中有些省錢之道。Getty Images
購屋加上整修、裝潢等開銷，花費可觀，其中有些省錢之道。Getty Images

購買房子加上整修、裝潢等各種開銷，花費頗為可觀，但其中還是有省錢之道。

申請免頭期款(no down payment)的政府房貸

退伍軍人事務部為現役、退役軍人或某些軍眷、遺族提供的房貸並不需要自備頭期款，農業部為偏鄉地區民眾推出的房貸也沒有頭期款。NBKC銀行(NBKC Bank)貸款專家薛奈德(Jim Schneider)說，退伍軍人事務部的房貸利率也是所有房貸中最低的。

申請頭期款補貼計畫(down payment assistance program)

繳不起頭期款又無法申請免頭期款房貸的民眾，可以尋求頭期款補貼計畫協助，聯邦住宅管理局(Federal Housing Administration，FHA)擔保的「203k貸款」( 203k loan)便是選項之一，還可以用來做為裝修房屋的開銷。房地產投資公司創辦人梅瑞爾( Than Merrill)分析，第一次購買房子但整修房屋預算有限的民眾，以低價買到狀況不佳房子的屋主，都應該認真考慮「203k貸款」

與房貸機構商量手續費

不同金融機構收費標準各有差別，舉例來說，NBKC銀行的退伍軍人事務部房屋貸款，對於符合資格的退伍軍人便不收貸款費(lender fees)、手續費(origination fees)、承保費(unde。rwriting fees)或處理費(processing fees)

磋商過戶結算花費(closing costs)

預算有限、希望盡量壓低花費的消費者，可以與房屋仲介或貸款機構商量，討論是否有較為便宜的選項。

不要錯過省稅福利

成為屋主的好處之一便是可享稅務優惠。前任房屋仲介商巴爾金(Jordan Barkin)指出，屋主應該與理財專家討論，看看有哪些省稅選項可以適用，例如房貸抵扣以及其他核銷(write-offs)。

購買房屋保險之前要貨比三家

房地產仲介班尼納提(Robert Benenati)指出，房屋保險花費是最常被忽略的省錢領域之一。他說，建議民眾最好在不同保險公司之間比價，要確認責任險與重置開銷(replacement costs)加起來不會超過房屋的實際價格。

向賣方要求房屋保修(Home Warranty)

房地產仲介希金斯(Jill Higgins)表示，消費者與賣家交涉的過程中，可以詢問是否提供維期一年的房屋保修，如此一來可以避免萬一買下房子之後突然面對意料之外的整修花費。

貸款 保險 房地產

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