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社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本

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社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本

記者張聲肇 / 綜合報導
靠社會安全保險金過退休生活的人會發現，從2000年到2022年3月，政府每月寄給你的支票，購買力下降了40%。Getty Images
靠社會安全保險金過退休生活的人會發現，從2000年到2022年3月，政府每月寄給你的支票，購買力下降了40%。Getty Images

純靠社會安全保險金（ Social Security benefits）過退休生活的人會發現，從2000年到2022年3月，政府每月寄給你的支票，購買力下降了40%。同樣一筆「收入」的購買力，從2021年3月到2022年3月，又滑落10%。

沒錯，最近你收到的社安保險支票隨生活成本指數提高了5.9%，明年再調升8.6%也不無可能，但是，根據「資深公民聯盟」研究，2000迄今的物價上漲，遠非政府仁慈調漲社安給付能趕得上。

首先，看看退休人士最常消費的37樣貨物與服務，包括家裡暖氣和發電廠使用的燃油，從長2000年到現在，漲了348%。2000年1月，燃油平均每加侖1.15元；2022年3月的平均價是5.13元。

其次，處方藥的自付額，這段期間上升285%。根據公視新聞網，緬因州成年人有30%因此不再買藥，或藥量減半，或拉長服藥間隔時間。有些退休老人，甚至得在「吃藥或吃飯｣之間擇一。

第三，聯邦醫保每月自付額（保非住院項目，包括看診與診斷費）上漲274%，今年就漲14.5%，一般人每月就要多付21.6元。

第四，汽油價格漲231%。美國汽車協會說，普通無鉛汽油全國均價5月31日達每加侖4.62元的歷史新高。這還不是唯一的破紀錄，後來還續漲。

第五，丙烷（液化石油氣）是某些鄉村地區用作發動機、煮飯燒菜、熱水、乾衣及暖氣的燃料，漲幅195%。

第六，寵物看獸醫，費用漲185%。這對需寵物相伴的獨居老人，負擔不輕。

第七，房屋保險費漲163%，新冠病疫流行後漲速加快，人工上漲和供應鏈緊張之外，洪水、颶風和野火等氣候災變日增，也是因素。

第八，培根漲幅162%。資深公民聯盟說，2000年1月，培根每磅2.75元，2022年3月，已漲為7.20元。這是美國家庭的早餐必備品。

第九，漢堡材料絞牛肉，每磅也從1.9元升為4.87元，20年漲幅156%。夏季烤肉、野餐，家庭聚會的成本，隨而上升。

第十，醫療支出，增加155%。家長65歲以上的家庭醫療支出，2020年平均為6668元，占家庭總支出的14%。其中，醫療保險的費用，算是最大筆的支出。

醫療保險 退休 支票

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