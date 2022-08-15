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申請房貸、車貸前 先用這些方法提高你的信用分數

記者顏伶如／即時報導
提升信用分數，最好的辦法就是購物盡量用信用卡。(Unsplash.com)
提升信用分數，最好的辦法就是購物盡量用信用卡。(Unsplash.com)

根據政府統計資料，如果要向傳統式放款機構申請貸款，全美約有4500萬民眾將因信用條件不符資格而吃閉門羹，非洲裔、拉丁裔族群尤其明顯。缺乏信用歷史的民眾，想要申請房屋貸款、汽車貸款或辦理信用卡、申請學貸重新貸款(refinanced)，幾乎是不可能的任務。

非營利貸款權益研究機構「負責任貸款研究中心」(Center for Responsible Lending)指出，不符信用條件，又沒有其他貸款選項的消費者，由於借款時處境相對弱勢，經常只能求助於「發薪日借款」(payday loans)等小額貸款管道，但平均年利率(annual percentage rate，APR)卻高出許多，甚至高達390%。高得嚇人的利息讓消費者陷入債務惡性循環，為了還債苦苦掙扎。

想要辦理「發薪日借款」來應急的民眾，不妨先檢視自己的財務狀況，確認是否有更好的解決之道。「消費者報導」(Consumer Reports)建議，民眾可以請教受托財務規畫師(fiduciary financial planner)以評估借款選項有哪些，但顧問費用可能不便宜。

分布於各地社區的非營利信用諮商師(credit counselor)也是可以考慮的管道，服務拉丁裔民眾為主的倡議組織UnidosUS便是一例，為民眾提供理財教育、介紹安全金融商品等服務，幫助民眾在獲得充足訊息的情況下做出財務決定。許多大學、軍事基地、信用合作社、住房主管機關也都提供非營利的信用諮詢計畫。

「負責任貸款研究中心」主席卡爾豪恩( Mike Calhoun)指出，國稅局(IRS)推出的免費服務「義工免費報稅服務」(The Volunteer Income Tax Assistance，VITA)除了供免費報稅服務之外，還為民眾提供理財諮詢。

如果不找「發薪日借款」機構，其他的貸款管道還包括：

＊加入貸款組織：位於舊金山的非營利貸款平台Mission Asset Funds，在全美52個城市都有合作夥伴，協助民眾建立信用歷史。

＊辦理分期付款貸款( installment loan)：信用條件較差的民眾雖然申辦分期付款貸款利率較高，通常在30%至50%之間，但仍比「發薪日借款」划算。

＊申請第二張信用卡，建立良好信用。

＊在信用合作社(credit union)或社區銀行開戶以建立信用史。

＊審慎評估網路放款機構：被稱為「金融科技」(Financial technology，簡稱FinTechs)的網路貸款機構，服務觸角深入某些無法獲得銀行貸款、信用條件較差的弱勢民眾，透過科技檢視申請人信用背景的方式則包括繳交房租、水電費的狀況，評估是否核准貸款。

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