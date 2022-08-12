社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵

準備退休的人了解將來面對什麼樣的稅率很重要。Getty Images

準備退休 的人了解將來面對什麼樣的稅率很重要，大部分人的退休生活主要靠社安福利 金，可能認為社安金 免稅，因為政府不會一邊發福利一邊收稅。但事實是，退休後如果還有其他收入，社安福利就必須繳稅。

退休收入如果達到一定水平，包括社安福利、工作收入、投資帳戶提取和被動收入等在內，社安福利就需繳稅。若在未到完全退休年齡前退休，領取的社安金則會減少。

社安金是以三種方式繳稅：聯邦稅、州稅和工作收入罰稅。

社安金與聯邦稅

到達一定年齡後，社安稅的規定與其他聯邦所得稅的規定一樣，收入愈高繳稅愈多。但即使是按最高稅率繳稅，15%的社安金仍屬免稅。

根據國稅局的規定，退休者可以算出自己的社安金是否需繳稅，公式為將半數的社安金加入其他所有多收入中， 包括免稅利息在內。

個人報稅和夫妻共同報稅的退休者如果收入分別達到2萬5000元或3萬2000元，社安金就需繳稅；單身報稅和夫妻共同報稅的總收入如果分別不足3萬4000元和4萬4000元，社安金的一半就需繳稅；單身報稅和夫妻共同報稅的收入如果分別超過3萬4000元和4萬4000元，社安金的85%需要繳稅，但並非意味著政府拿走85%的社安金。

高收入者15%的社安金為免稅，納稅部分是按所得稅等級，如年收入16萬8401元至32萬1450元的夫妻，社安金的稅率為24%。

社安金與州稅

全國13個州的社安金需繳州稅，其中四個州的稅率與聯邦稅率相同，包括明尼蘇達、北達科他、佛蒙特和西維吉尼亞州。另外九個州的稅率與聯邦不同，依年齡和收入的不同而不同甚至豁免，包括科羅拉多、康州、堪薩斯、密蘇里、蒙大拿、內布拉斯加、新墨西哥、羅德島和猶他州。其他37個州的社安金均不需繳州稅。

工作收入與社安稅

退休者不僅要關心社安金的聯邦稅與州稅，而且還要關注福利減少問題，如沒到完全退休年齡而退休，但工作收入又超過一定的水平。越早開始領社安金，領得就越少，如62歲開始領；越晚領就離領得越多，如70歲開始領。

如在完全退休前開始領社安金並且還有工作收入，不但社安金領得少，而且社安金還要繳稅。從2022年開始，1960年出生的人要到67歲才符合完全退休。

沒到完全退休年齡而有工作收入的人，每年的收入如果超過高限，每兩元將扣減一元，2022年起的年收入高限為1萬9560元；到了完全退休年齡而有工作收入的人，每三元的收入將扣減一元，2022年起的高限為5萬1960元。

失去的福利將來可拿回來，因為完全退休年齡後社安金將逐年增多，越晚領就越多。而且在完全退休年齡後，工作收入將不再被課稅。