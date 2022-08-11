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社安金支票金額比預期來得少？脫不了這6大原因

記者顏伶如／綜合報導
大多數情況下，社安金收入是可以預測的，但某些情況下，民眾拿到手的社安金支票卻不是全額數目。Getty Images
大多數情況下，社安金收入是可以預測的，但某些情況下，民眾拿到手的社安金支票卻不是全額數目。Getty Images

絕大多數情況下，社安金收入是可以預測的。社會安全局(Social Security Administration，SSA)使用計算公式，以民眾職業生涯所有工作時間、申請領取福利時的年齡為基準，推算領取社安金的支票數額為何。民眾在www.ssa.gov網站上也可以隨時查詢訊息。

然而，某些情況下，民眾拿到手的社安金支票卻不是全額數目，導致如此現象的常見原因包括：

俗稱「紅藍卡」的聯邦醫療保險(Medicare)保費

退休的好處之一是可以享受聯邦醫療保險福利，某部份服務免費。工作期間繳交的聯邦醫療保險稅若已符合資格，A部份住院保險(Part A)通常免費。另外參加B部分看診保險(Part B)，保費則從社安金當中扣繳，保費多寡取決於收入高低。個人年收入9萬1000元以下、夫妻合併報稅家庭年收入18萬2000元以下，每月保費170.10元。隨著收入增加，保費也逐步調升為238.10元、340.20元、442.30元、544.30元或個人年收入50萬以上、家庭年收入75萬元以上的578.30元。

債權人扣押令(Creditor Attachment)

民眾如果有債務尚未清償，債權人可依法申請扣押資產。對於欠稅民眾，國稅局(IRS)可以針對社安金支票申請扣押。導致社安金支票數額減少的因素還包括學貸拖欠違約(defaulted student loans)、贍養費或子女撫養費未繳等。不過，根據法律規定，社安金收入前750元受到法律保障，免於遭到債權人催討。

提早領取

舉例來說，如果完全退休年齡(full retirement age，FRA)67歲每月可領社安金1700元，提早在62歲便領取就只能拿到1190元。

延遲領取

屆滿完全退休年齡才提領社安金的民眾，福利計算是等次年1月才開始計算。

未領取福利一次提領

屆滿完全退休年齡之後才領取社安金，終身每月領取的社安金支票將有金額較高的好處。但如果選擇一次提領，未來每月社安金支票便不包括在內。

仍在上班

民眾如果屆滿完全退休年齡之前已經開始領社安金但仍持續工作，超過某個收入標準的薪資，每2元將被社會安全局在社安金支票裡扣掉1元。以2022年為例，開始扣款的年收入標準為1萬9650元。舉例來說，如果民眾可以領取社安金支票為1500元，但年收入卻達2萬9650元，實際到手的社安金支票將只有1083.33元。

社安金 聯邦醫療保險 支票

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