我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京：本次對台軍演已結束 將常態巡航台灣周邊海域

美國7月通膨低於預期 Fed可能放緩升息步調

油價高 加油刷一般信用卡比加油信用卡省更多

編譯周芳苑／即時報導
加油信用卡與一般信用卡在油價偏高時，加油刷一般信用卡比加油信用卡划算。Getty Images
加油信用卡與一般信用卡在油價偏高時，加油刷一般信用卡比加油信用卡划算。Getty Images

加油信用卡(Gas Credit Card)由石油公司發行、以加油給現金回饋為主要訴求；一般信用卡也有加油現金回饋。目前全美油價偏高，加油刷一般信用卡比加油信用卡划算。

以8月3日更新後的數據來看，普通汽油全美平均一加侖4.16 美元。

大石油公司殼牌(Shell)、艾克森美孚(ExxonMobil)都發行加油信用卡，加油通常可享每加侖5至10美分折扣，加滿15加侖油箱約省1.5美元。

若用一般現金回饋信用卡，則依固定比例推算回饋，以5%回饋比例、前述更新後油價推算，15加侖共62.4美元、現金回饋3.12 美元，是加油卡兩倍多。

加油信用卡回饋採固定金額、而非百分比計算，即使油價上漲，消費者省錢金額不變，較一般信用卡遜色。

一般信用卡

目前最慷慨的加油回饋比例達5%，不乏免年費選項。花旗（Citibank）Citi Custom Cash Card對每計費週期最高支出項目提供5%現金回饋，只要汽油在該週期屬最高支出項目，便適用5%回饋，最高500美元，其他項目回饋比例1%。

會員制賣場山姆俱樂部（Sam's Club）、好市多（Costco）也發行信用卡，持卡加油可獲豐厚現金回饋，不限加油站。其中，山姆俱樂部現金回饋比例5%，超過年上限6000美元後降為1%；好市多Costco Anywhere Visa回饋比例4%，超過年上限7000美元後降至1%。

信用合作社PenFed Credit Union發行的 PenFed Platinum Rewards Visa Signature Card持卡加油或到電動汽車充電站充電可獲五倍積分、無上限，可折換旅費、商品和禮卡等。

CreditCards.com、WalletHub.com 和 MoneyCrashers.com 等網站可查看各信用卡獎勵措施。

加油信用卡

如果缺乏良好信用，申辦加油卡容易得多。多數加油卡免年費，但卡債利率高。殼牌加油卡年利率27.99%，高於全美信用卡平均值17.48%；加油卡現金回饋換算而得的比例往往不到2%。此外，加油量設有上限、多半限於發卡公司品牌。

加油卡也針對非燃料項目的消費提供現金回饋。哈德科普夫推薦英國石油公司(BP)信用卡BP Credit Card、BP Visa Credit Card，加油享固定回饋額，其他消費項目依消費額比例推估回饋額，1%到3%不等。

為獲得最大好處，應盡可能合併使用各種信用卡。

信用卡 石油 油價

上一則

一元店這10項商品 花再少錢都不值得

下一則

不必學金聖歎 豆腐這樣做吃起來更像肉

延伸閱讀

信用卡

信用卡
力抗通膨 好市多要做10項改變…烤雞要漲價了嗎？

力抗通膨 好市多要做10項改變…烤雞要漲價了嗎？
備戰衰退…超市引進平價商品 顧客改刷信用卡

備戰衰退…超市引進平價商品 顧客改刷信用卡
油價連跌7周 中西部加油 伊州仍是最貴

油價連跌7周 中西部加油 伊州仍是最貴
全美油價連七周下跌 逼近每加侖4元 加州5.56元最貴

全美油價連七周下跌 逼近每加侖4元 加州5.56元最貴
全美油價連7周下跌 逼近每加侖4元 加州5.56元最貴

全美油價連7周下跌 逼近每加侖4元 加州5.56元最貴

熱門新聞

家有年長者，可以檢視今年有哪些省錢優惠可以提出申請。Getty Images

年長者今年可領取的這7項福利 許多人都忘了申請

2022-08-08 10:05
好市多近期打算針對幾項產品與營運策略做些調整，部分對消費者是利多，部分則未必。取自iStock

好市多這10項改變 哪些會影響你的購物權益

2022-08-09 10:18
退休存款要有多少才夠用？隨著通貨膨脹、每月生活開銷、股市波動等因素，還有生活當中可能出現的各種狀況，都可能讓退休存款因此縮水。報系資料照片

調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字

2022-08-09 09:56
家用安保系統不僅保護住宅免遭竊賊闖入，而且包括照明、門鎖、恆溫器、煙霧與一氧化碳警報器，以及可視門鈴等，一切均可在手機上遠程操作。取自Abode.com

入室打劫太猖獗 快參考這幾款2022最佳家用安保系統

2022-08-08 11:38
汽車保險費在2021年平均漲為1529元，漲幅3%，比10年前高出28%。記者張筠/攝影

全美37州和華府的汽車保險都漲了 這5招教你省錢

2022-08-08 09:52
Saugatuck是個位於密西根湖的小鎮，以酒莊和田園風光著稱。Getty Images

汽油貴、機場亂 這11條路線加滿1桶油輕鬆上路

2022-08-08 10:32

超人氣

更多 >
紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡

紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡
川普寓所被FBI搜索 死對頭裴洛西說話了

川普寓所被FBI搜索 死對頭裴洛西說話了
華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機
FBI為何敢抄川普的海湖莊園? 行家曝：有內應爆料

FBI為何敢抄川普的海湖莊園? 行家曝：有內應爆料
遭家暴8年網上求助 紐約亞裔婦不堪壓力自殺身亡

遭家暴8年網上求助 紐約亞裔婦不堪壓力自殺身亡