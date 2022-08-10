油價高 加油刷一般信用卡比加油信用卡省更多

加油信用卡與一般信用卡在油價偏高時，加油刷一般信用卡比加油信用卡划算。Getty Images

加油信用卡 (Gas Credit Card)由石油 公司發行、以加油給現金回饋為主要訴求；一般信用卡也有加油現金回饋。目前全美油價 偏高，加油刷一般信用卡比加油信用卡划算。

以8月3日更新後的數據來看，普通汽油全美平均一加侖4.16 美元。

大石油公司殼牌(Shell)、艾克森美孚(ExxonMobil)都發行加油信用卡，加油通常可享每加侖5至10美分折扣，加滿15加侖油箱約省1.5美元。

若用一般現金回饋信用卡，則依固定比例推算回饋，以5%回饋比例、前述更新後油價推算，15加侖共62.4美元、現金回饋3.12 美元，是加油卡兩倍多。

加油信用卡回饋採固定金額、而非百分比計算，即使油價上漲，消費者省錢金額不變，較一般信用卡遜色。

一般信用卡

目前最慷慨的加油回饋比例達5%，不乏免年費選項。花旗（Citibank）Citi Custom Cash Card對每計費週期最高支出項目提供5%現金回饋，只要汽油在該週期屬最高支出項目，便適用5%回饋，最高500美元，其他項目回饋比例1%。

會員制賣場山姆俱樂部（Sam's Club）、好市多（Costco）也發行信用卡，持卡加油可獲豐厚現金回饋，不限加油站。其中，山姆俱樂部現金回饋比例5%，超過年上限6000美元後降為1%；好市多Costco Anywhere Visa回饋比例4%，超過年上限7000美元後降至1%。

信用合作社PenFed Credit Union發行的 PenFed Platinum Rewards Visa Signature Card持卡加油或到電動汽車充電站充電可獲五倍積分、無上限，可折換旅費、商品和禮卡等。

CreditCards.com、WalletHub.com 和 MoneyCrashers.com 等網站可查看各信用卡獎勵措施。

加油信用卡

如果缺乏良好信用，申辦加油卡容易得多。多數加油卡免年費，但卡債利率高。殼牌加油卡年利率27.99%，高於全美信用卡平均值17.48%；加油卡現金回饋換算而得的比例往往不到2%。此外，加油量設有上限、多半限於發卡公司品牌。

加油卡也針對非燃料項目的消費提供現金回饋。哈德科普夫推薦英國石油公司(BP)信用卡BP Credit Card、BP Visa Credit Card，加油享固定回饋額，其他消費項目依消費額比例推估回饋額，1%到3%不等。

為獲得最大好處，應盡可能合併使用各種信用卡。