調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字

退休存款要有多少才夠用？隨著通貨膨脹、每月生活開銷、股市波動等因素，還有生活當中可能出現的各種狀況，都可能讓退休存款因此縮水。報系資料照片

根據嘉信理財公司(Charles Schwab)針對全美1000名持有401(k)退休 帳戶、年齡在21歲至70歲之間勞工 的問卷調查發現，受訪者心目中覺得足夠的退休存款，平均金額為170萬元。不過，通貨膨脹、每月生活開銷、股市波動等因素，還有生活當中可能出現的各種狀況，都可能讓退休存款因此縮水。

嘉信理財公司在2022年調查報告中指出，勞工無法把更多錢放進退休存款的原因，包括了通貨膨脹(45%)、每月生活開銷(35%)、股市變動(33%)、意外支出(33%)、信用卡卡債(24%)、孩子教育存款與育兒花費(21%)。

勞工在這項調查中被問到退休存款的目標金額是多少時，答案平均金額為170萬元。在2021年的相同問卷調查中，當時勞工的答案則為190萬元。接受2022年問卷調查的受訪者裡，約有47%表示「很可能達到退休存款目標」，另外13%受訪者則說根本不可能達到退休存款目標。

嘉信理財公司職場金融服務部總監葛拉戴(Catherine Golladay)說，面對長達兩年的新冠疫情之後，如今受到經濟及地緣政治動盪影響，勞工對於財務狀況持續充滿不確定感。她說，有信心美國勞工將能克服挑戰。

葛拉戴說，通膨、股市發展都不是勞工可以控制，「但值得欣慰的是，勞工已經採取步驟管理財務問題，並且注意著未來發展趨勢」。

問卷調查結果顯示，79%受訪勞工坦承面臨通膨、股市起伏等變化之際，已經調整了儲蓄與花錢的習慣。約有34%受訪者說已經減少購買物品的數量，32%受訪者說如今改買價格較低廉的商品，21%受訪者則說償債速度已經放慢。

不過，統計結果顯示，因為通膨或股市變動而修改401(k)退休帳戶計畫的受訪者只有44%。

受到目前經濟環境影響，勞工為緊急應變基金存錢的方式同樣出現變化。約有20%受訪者說，做為急難之用的應變存款金額已經變少，約有18%受訪者說除了退休帳戶之外的投資數額已經降低，約有15%受訪者則說放進401(k)退休帳戶的數額已經減少。

嘉信理財公司指出，約有四分之一受訪者說，疫情因素讓退休計畫因此延後，約有三分之一受訪者坦承「不知道存款在退休之後能撐多久」。統計顯示，約有三分之二受訪者說，退休存款估計可以支撐23年之久。