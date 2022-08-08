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年長者今年可領取的這7項福利 許多人都忘了申請

記者顏伶如／綜合報導
家有年長者，可以檢視今年有哪些省錢優惠可以提出申請。Getty Images
家有年長者，可以檢視今年有哪些省錢優惠可以提出申請。Getty Images

2022年裡針對老年人推出的某些省錢優惠，能夠幫助民眾減少支出、改善生活品質，但絕大多數老年人卻不知道有這些好處，也未提出申請。

一、屋主可透過「聯邦住房管理局變現計畫」(FHA Cash-Out Plan，FaCOP)申請最高金額18萬5000元

「聯邦住房管理局變現計畫」讓屋主透過重新貸款，取得最高金額18萬5000元的現金，至於現金用途則自行決定。從銀行與貸款機構的角度來看，希望消費者最好不知道這項優惠措施，繼續繳交高利率房貸。

需要有錢裝修房屋、周轉生意、清償債務或出外旅行的民眾，2022年都可利用這項變現計畫拿到現金。美國房價一路走高，某些屋主趁著房價看漲之際以房屋淨值貸款(home equity)借錢，最高可動用現金為18萬5000元。專家指出，美國經濟可能陷入衰退，這項計畫隨時可能喊停，不過只要申請批准就算通過。

二、家電用品修理其實不必自掏腰包

絕大多數老年人手邊並沒有太多閒錢，洗衣機或冷氣機故障也無法透過房屋保險申請給付。許多屋主因此參加新推出的「家庭用品保固計畫」(Home Warranty Program)，從長遠角度來看，可以省下大約數千元開銷。冷氣機、電暖器、各式家電、屋頂維修等都包括在內，如果物品毀壞程度已經無法維修，則會直接換新。

三、耶魯大學醫師分享解決宿便問題的實用之道

耶魯大學心臟病學醫師貢德瑞(Steven Gundry)指出，美國民眾食用的所謂「健康食品」(health foods)，許多含有對人體有害的毒素，導致腰圍變寬。他說，這些毒素讓脆弱的腸壁出現微小裂痕，細菌及代謝廢物因此滲入身體。

他指出，毒素帶來的副作用經常被誤認為是正常的老化現象，因為徵兆是在幾年之間逐漸出現，有時候甚至長達數十年，但這些「健康食品」帶來的傷害其實是不正常的。

貢德瑞說，值得欣慰的是，民眾從居家生活做起，就可以改善健康狀況。

四、利用「反向貸款」(reverse mortgage)壯大退休存款

全美各地都有老年人屋主透過申請反向抵押貸款，取得現金做為退休之後的生活費。屋主在世時並不必繳交房貸，百年之後房屋將由銀行估算剩餘價值，若價值超過貸款額度，差額將退給家屬，若房屋價值較貸款額度來得低，家屬並不必補足差額。

反向貸款的優點在於不必繳稅，可以選擇一次提領、每月提領或信用額度(line of credit)，也可以混合辦理。根據規定，屋主必須繼續住在原本的房屋，同樣要交房產稅(property taxes)、房屋保險等，取得現金可以拿來還債、整修房屋或做為退休存款、支付醫藥費，或者出外旅行。

五、上館子吃飯善用老年顧客折扣

以速食連鎖店麥當勞(McDonald's)為例，55歲以上民眾購買咖啡、飲料可以打折，溫蒂漢堡(Wendy's)某些分店為老年人提供免費咖啡或餐點折扣，Krispy Kreme甜甜圈連鎖店某些分店也對50歲以上消費者提供9折優惠，賽百味(Subway)某些分店為60歲以上民眾打9折。

六、連續三年開車沒有違規紀錄的老年駕駛人，應該爭取更便宜的汽車保險

事實上，不分年齡的所有駕駛人，應該每隔半年就查看是否有更為物美價廉的汽車保險方案。保險公司之間競爭激烈，如果消費者在不知不覺之下，連續使用某家保險公司長達數年，可能因此吃虧繳交較高保費。根據統計，消費者如果懂得在保險公司之間貨比三家，平均一年可因此省下610元。

七、特別保險方案讓老年人以每月15元保費購買25萬人壽保險

透過人壽保險比價，如今消費者可以找到適合個人條件、保費便宜的人壽保險，不管年齡或個人病史，比價過程則完全免費。

保險 貸款 耶魯大學

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