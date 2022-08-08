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全美37州和華府的汽車保險都漲了 這5招教你省錢

記者張聲肇／綜合報導
汽車保險費在2021年平均漲為1529元，漲幅3%，比10年前高出28%。記者張筠/攝影
汽車保險費在2021年平均漲為1529元，漲幅3%，比10年前高出28%。記者張筠/攝影

汽車保險費在新冠病疫情方殷的2020年，比2019年平均降了4%，2021年大家開始往外跑，平均漲了1529元，漲幅3%，比10年前高出28%。漲價聲中，如何「節費」？

《消費者報導》雜誌發現，有些保險商根據客戶的教育程度與職業收費，教育程度較低、較不體面的職業，保費較高。也有保險公司收集客戶的開車習慣等資料，來評估保費的高低。開車很小心的人，保費低些；喜歡開快車、猛踩薩車，保費就高些。

專門研究汽保費的網站「斑馬」(The Zebra)從全國每一郵遞區收集了8300萬份2021年9-12月的汽車保險資料，根據30歲單身優良駕駛人的保費標準，分析出幾個節費妙招。

「斑馬」說，影響保險公司收費的因素，除了前述，還有氣候(野火、颶風等)、當地犯罪率、未保險人佔開車人總數的百分比，等等。各地保費標準不一，就是「地方因素」所造成。

例如，去年有37州和華府，保費上漲，路易西安那漲幅最大，達42%，因為受颶風等災害申請理賠的人數最多，漲幅遠大於羅德島州(12.4%)和威斯康辛州(11.1%)。保費在13州下跌，包括馬里蘭(跌9.2%)、阿拉斯加(跌8.9%)和明尼蘇達(跌6.3%)。

路易西安那因此成為2021年全美保費最貴的州，平均3265元，其次密西根州(2638元)，佛羅里達第三(2424元)。俄亥俄州最便宜，平均925元。

節費五招，第一招是挑對保險公司，最好是自己有保險推銷員的，如Amica和USAA。然後找獨立代理商，請他/她幫你找到願意以更低保費保你一年的公司。

但保費低不是絕對標準，「聲譽良好」也很重要，因此，第二招就是找對理賠乾脆、客服良好、樂意幫助、提供意見的保險公司。

第三招，事故時，肇事方賠償對方肢體傷害及財物損失，「第三責任險」的費用絕不可省，而且賠償額要高於各地方政府規定的最低額，有些州准許法院判決從肇事者的固定收入「抽成」賠償。

第四，自負額不要省，寧願付高一點的「綜合與碰撞」事故自負額，自負額1000元比500元最後還是省15%。如果車子已老舊，乾脆不要保這項。

最後，小心開車最重要，違規或理賠，都會大幅提高保費，Zebra研究發現，開車時發簡訊或打電話，可能導致保費增加20%。肇事或不良駕駛紀錄更會讓保費飆高。

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