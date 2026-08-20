刷牙太乾淨也錯了？知名主持人為此動牙齦手術

演員兼脫口秀主持人凱莉·瑞帕。（美聯社）

雅虎 （Yahoo）新聞報導，演員兼脫口秀主持人凱莉·瑞帕（Kelly Ripa）日前在她的播客節目「Let's Talk Off Camera」中，分享了最近接受的牙齦移植手術，並稱這是因為她多年來過度刷牙所致。

瑞帕說，她太頻繁地刷牙，這是一個好壞參半的習慣，導致牙齦萎縮，所以得重建牙齦。瑞帕也在節目中表示，死亡是從牙齦悄悄潛入的；她的說法並非毫無根據，牙周病已被證實與心臟病 、中風 及糖尿病等問題有關。

什麼是牙齦移植手術

馬里蘭大學牙醫學院牙周病學臨床教授艾切曼-雷迪（Mary Beth Aichelmann-Reidy）指出，牙齦移植是為了替換或重建已流失的牙齦組織，因為需要堅實的牙齦來保護牙齒；牙齦透過固定牙齒的位置來支撐牙齒，同時覆蓋並保護顎骨。

牙周病專科醫師菲施格倫（Graig Fischgrund）說，牙齦萎縮有幾個原因，從遺傳角度來看，有些人天生牙齦較薄，有些人則較厚；而牙齦較薄的人、牙科稱為「薄牙齦生物型」（thin biotype），容易因刷牙過度或有時因磨牙和緊咬牙關，而導致部分牙齦組織流失。

菲施格倫表示，牙齦移植手術是利用患者口腔頂部的皮膚、組織、膠原蛋白或合成材料，置於暴露的牙根上，以取代缺失的牙齦組織。他指出，雖然疼痛程度因人而異，但需要從口腔頂部取得組織進行移植，通常會讓患者疼痛加劇，因為等於一次進行兩種手術。他說，手術後口腔頂部的部位會感覺就像被熱披薩或咖啡嚴重燙傷一樣。

如何維護牙齦健康

艾切曼-雷迪表示，「創傷性刷牙」（traumatic brushing）可能導致牙齦問題。她說，如果將牙刷刷毛水平放置，很容易「刷掉」牙齦，意即會磨損並刺激牙齦；而這種刺激會觸發牙齦組織的反應與發炎，導致組織破壞，進而出現牙齦萎縮。

艾切曼-雷迪指出，正確的刷牙方式是將刷毛以約45度角貼合牙齦邊，並採用畫圈動作，而非用力來回刷洗。她建議向牙醫諮詢正確的刷牙技巧以及適合自己的牙刷，因為像用力刷牙這類習慣，可能會讓某些牙刷比其他款式更適合。

儘管普遍認為刷毛越硬清潔效果越好，但艾切曼-雷迪表示，事實並非如此。她說，刷毛需要適應牙齒的形狀，若過硬便無法做到這一點。她與菲施格倫都建議使用軟毛牙刷，不僅能更有效清潔牙齒，對牙齦的壓力也較小。

除了每天正確刷牙外，維護牙齦健康的最佳方式就是定期接受牙醫檢查。艾切曼-雷迪說，正常情況下，應每六個月定期前往牙醫診所進行保養檢查，若固定牙齒的組織、骨質流失或有牙周病的人，她表示，需每三個月、每年四次，定期回診以維護健康。