「西瓜吸塵器」網路爆紅 網友實測：地毯清得更乾淨

在吸塵器吸頭上放一顆西瓜的打掃方法近來在TikTok爆紅，使用者宣稱這樣能增加吸頭的重量並增加吸塵器和地毯的接觸面積，讓吸力更大、清潔程度更好。西瓜示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@JD）

AI重點 文章重點整理： 重點一： TikTok爆紅的西瓜吸塵器主打增加吸力。

TikTok爆紅的西瓜吸塵器主打增加吸力。 重點二： 網友實測反應兩極，部分人認為清潔更乾淨。

網友實測反應兩極，部分人認為清潔更乾淨。 重點三：專家提醒西瓜過重或滑落，恐損壞吸塵器。

用「西瓜 吸塵器」清理地毯這個方法近來在TikTok爆紅，使用者宣稱將西瓜放在吸塵器吸頭做為配重，能藉由增加吸塵器的重量進而增加吸力，方法獲數十萬網友按讚，網路上對這方法評價兩極，有人大讚非常有效，也有人說恐損害吸塵器或把地毯弄得更髒。

House Digest報導，TikTok網友「@justhaimomthings」在影片分享在吸塵器吸頭上放一個西瓜後再用吸塵器吸地毯，表示用這個方法可以增加吸力，「發明這方法的人，我祝你中樂透」；影片迄今獲得26.8萬個讚，並有1.7萬次分享。「@justhaimomthings」近期也分享另一支影片，是在吸塵器吸頭上放一袋馬鈴薯，表示這樣也能增加吸力。

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▲ 影片來源：TikTok＠justhaimomthings（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

報導指出，考量到地毯是地面上最難清潔的物品之一，這個方法似乎頗有道理，灰塵和碎屑會深深卡在地毯纖維中，因此吸塵器吸力強、吸塵效果好非常重要，雖然很多製造廠商都大力宣傳自家產品有可輕鬆清潔的集塵盒、無線、輕便的體積等，但真正能清除地毯深處汙垢的是那些能深入地毯纖維的旋轉刷毛，在吸塵器刷頭上放一顆約20磅重的西瓜可增加重量，讓吸頭更深入地壓入地毯絨毛，進而增加刷毛或滾刷和地毯的接觸面積，這或許聽起來有點傻，但很多網友分享的個人經驗證明這方法能讓清地毯這個討人厭的家事變成一件愉快的事情。

如果想試這個方法，先買一個完整的西瓜。用此方法最大的挑戰是吸塵器在打掃移動時，西瓜必須待在吸頭上不會滾落，因此買西瓜時要選一下形狀，建議可以挑有一端稍微平坦的西瓜，較為平坦的那一端稱為「地斑」（field spot），若地斑是奶油黃色，代表西瓜已成熟，打掃完後就有香甜的西瓜可以享用。

西瓜的重量也很重要，必須夠重增加和地毯的接觸面積，但又不能過重到會增加吸塵器機械系統的負擔，「@justhaimomthings」的影片留言區中，有些網友說這個方法可能會很快就讓馬達燒壞，因此使用時要注意各種異常狀況，若聞到燒焦味或吸塵器發出奇怪的聲音，就表示可能要換新的吸塵器了。

選好西瓜後下一步就很簡單，直接放到吸塵器的吸頭上即可，這一步驟中保持平衡非常重要，有些吸塵器吸頭的設計剛好可以卡住西瓜。如果西瓜仍在吸頭上滾來滾去，可以參考網友「@theanniediaries」的做法，她用膠帶將西瓜固定在吸頭上。

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▲ 影片來源：TikTok＠anniealwayscleans（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

一些對於西瓜吸塵法抱持懷疑態度的網友則擔心西瓜會在吸塵時摔落地面破成兩半，造成一片狼藉。這並非不可能，因此如果清理的是白色地毯或毛毯，建議使用別的重物如一袋米，或是在冰箱或食物儲藏間找找，或許能找到下一個能製造出清潔妙招的物品。