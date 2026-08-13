7個男性常忽略健康徵兆 日後恐付出代價

輕忽健康問題，是男性壽命較女性短的主要原因之一。（取自123RF）

許多人都知道在醫療上「小心勝過事後傷心」，但泌尿科醫師舒斯特曼（David Shusterman）指出，有7項男性常忽視的健康問題，讓他們在日後可能為此付出代價。舒斯特曼向紐約郵報表示，忽視身體症狀不代表堅強，而是延誤診斷；而輕忽健康問題，正是男性壽命較女性短的主要原因之一。

1. 心血管與血管疾病

舒斯特曼說，心臟與血管問題是男性健康最大威脅之一；事實上，心臟病 是美國男性的頭號死因。但人們往往到罹患心肌梗塞、心律不整或心臟衰竭時，才意識到自己患有這類疾病。

他表示，高血壓 、膽固醇過高、糖尿病、吸菸、肥胖與炎症，都可能經年累月地悄悄損害動脈。為避免這種情況，健康的生活方式很重要；減輕壓力、攝取健康食物以及戒菸，都能降低罹患心臟病風險。

2. 攝護腺肥大與泌尿道症狀

切勿將尿流變弱、頻尿、尿急及排尿不完全等症狀視為不可避免的衰老現象。這些症狀可能是攝護腺（或稱前列腺）肥大或發炎的徵兆，導致從膀胱排出尿液的管道受阻。

攝護腺肥大的原因很多，包括細菌感染、肌肉緊繃及壓力。年長男性可能面臨與荷爾蒙變化相關的良性攝護腺肥大問題。

各類攝護腺問題均可由醫師診斷並處理。舒斯特曼指出，攝護腺肥大若未治療，不僅會損害生活品質，部分男性更可能導致尿滯留、感染、膀胱損傷或腎臟問題。

3. 代謝功能衰退與腹部脂肪堆積

舒斯特曼指出，「老爸身材」可能預示嚴重的健康問題，從糖尿病、心血管疾病、發炎反應、睪固酮水平低下、勃起功能障礙，到睡眠呼吸中止症皆有可能。

只要改善飲食、規律運動、管理壓力、充足睡眠，不僅腰腹、全身都會因此受益。

4. 勃起功能障礙

舒斯特曼說，男性往往將勃起功能障礙視為難以啟齒之事，而非需要了解的資訊。由於許多人寧願避免尷尬，想在未就醫情況下，直接透過網路取得威而鋼處方；但他強調，勃起功能障礙值得進行全面檢查，而不僅是快速開立處方。

勃起功能障礙可能是血管健康惡化的最早徵兆之一，當動脈阻塞，或血壓、膽固醇過高時，便難以讓足夠血液流向陰莖。若能及早察覺血管健康狀況惡化並採取措施改善心臟健康，這可能挽救生命。每四名男性死亡案例中，就有一人死於心臟病。

舒斯特曼指出，勃起功能障礙也可能指向糖尿病、睪固酮水平過低、藥物副作用、壓力、酒精、睡眠呼吸中止症或代謝功能障礙。

5. 睪固酮水平低下與荷爾蒙變化

隨著年齡增長，睪固酮分泌會逐漸減少，引發從性慾減退到疲勞及情緒低落等連鎖反應。

睪固酮替代療法（TRT）對某些人而言是合適的治療方式，但必須先諮詢醫師並接受適當檢查。舒斯特曼說，錯誤的是完全忽視荷爾蒙問題，或在缺乏醫療監督下自行治療。

隨著線上處方與配送服務發展，接受TRT治療的人數達歷史新高；但專家警告，若缺乏醫師監督，將面臨心臟問題、痤瘡等風險。

6. 睡眠呼吸中止症

是否打鼾、睡眠品質不佳，且白天感到疲倦？舒斯特曼指出，這可能是睡眠呼吸中止症的徵兆。

這些初期症狀可能演變成易怒、焦慮和憂鬱。隨著時間累積，未經治療的睡眠呼吸中止症會增加心律不整、心肌梗塞與中風等心臟問題的風險，還可能導致體重增加和睪固酮水平低下。

7. 癌症篩檢

定期篩檢、尤其是癌症篩檢，是決定及早發現病症，還是面臨第四期確診的關鍵差異。

舒斯特曼表示，當被建議接受前列腺癌、結腸癌、皮膚癌和肺癌篩檢時，男性往往會拖延；篩檢並非出於恐懼，而是為了在病情尚早、預後較佳時及早發現疾病。

舒斯特曼感嘆，男性常疏於預防性照護，往往出現症狀才治療，他們總是等到身體明顯有問題才採取行動。