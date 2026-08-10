瑜珈能預防腹瀉？5成測試者：症狀獲改善

瑜珈的治療性功效已被廣泛認可，規律的瑜珈練習可改善睡眠、降低血壓和減輕慢性疼痛，現在有研究指出，瑜珈可能還可以改善腸躁症的症狀。Image by Irina L from Pixabay

瑜珈的治療性功效已被廣泛認可，規律的瑜珈練習可改善睡眠、降低血壓和減輕慢性疼痛，現在有研究指出，瑜珈可能還可以改善腸躁症的症狀，研究發現參與各種瑜珈練習者的症狀減輕，超過八成的人便秘情況改善，五成受測者腹瀉狀況獲改善，因此研究認為瑜珈是一個很有潛力的治療腸躁症輔助方法。

紐約郵報（New York Post）報導，一項刊登於「綜合生理學」（Comprehensive Physiology）期刊的研究指出，瑜珈可以改善腸躁症的多種症狀，是改善腸躁症的潛在解決方案。

研究人員回顧多項研究，那些研究涵蓋胃腸道症狀、心理症狀、生活品質和瑜珈練習，發現參與各種魚加練習的人症狀減輕，生活品質也獲改善，將近86%的參與者便秘有所改善，87%腹痛減輕、五成參與者腹瀉狀況好轉，約43%的人排便不規律的情況減少。

某些瑜珈姿勢有助於緩解便秘並有腸胃按摩的作用，例如任何坐姿扭轉姿勢和前彎。深呼吸練習也可以藉由運用橫膈膜和啟動身體的「休息與消化」（rest-and-digest）模式改善消化，這些或許可以解釋為什麼瑜珈和腸道更有關。

參與者也注意到焦慮和憂鬱減輕，科學家認為這些益處源於腦腸軸（gut-brain axis），那是大腦和腸胃間的傳遞系統，提醒人們飲食和腸道健康對情緒和心理健康有極大影響，這個連結也解釋了為什麼壓力可以讓腸躁症的症狀變嚴重，例如腹瀉和胃部不適。

還需要更多研究來確定哪些特定的瑜珈練習最有效，以及需要多久練習一次才能獲得持久的益處。然而，研究結果表明，瑜珈是一種很有潛力的輔助治療腸躁症的方法。