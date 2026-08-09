童年每晚固定6點用餐 研究：到70歲具備這6大益處。示意圖。美聯社

現在是5點58分，樓上有個孩子拿著一本漫畫書數著時間；5點59分，他走下樓來。沒人叫他，他也不餓，晚餐是6點；他這輩子一直都在6點用晚餐，當菜端上桌時，他已坐在自己的椅子上。他的母親從4點半就開始準備，父親則在5點40分回到家；到了6點，無論當天過得順遂或糟糕，大家都會坐下來用餐，沒人把這當作規矩，那只是晚餐的固定時間。心理學與人際關係網站Blode報導，以這種方式長大的孩子，長大後都成了早早吃晚飯的人，至於其他影響，則在數十年後才顯現出來；等他們年屆七十，便能清楚看見，每天固定的一個時段賦予了他們以下這6大益處。

1. 他們生活規律，並非源自工作

多數人的日常生活是由他人安排的。鬧鐘是為了通勤，午餐在會議結束時才吃，而一周的作息則由雇主決定。這種模式運行如常，直到被中斷：52歲被裁員、一段自由接案的工作期、為照顧新生兒在家待一年，或66歲退休 。每個轉折點，都可能讓一個人面臨空無的一天，而許多人正是在這段空檔中崩潰。

那些從小習慣6點開飯的人，他們的日常早在任何工作前便存在。這日常中有個固定的支點：他們6點用餐，前後的時光如往常般圍繞著這個時間點自然運轉。心理學家菲塞（Barbara Fiese）研究家庭生活數十年，她解釋了為何當其他習慣消失時，這樣的日常仍不受撼動。

例行的事必須完成，打破它只會帶來麻煩；而儀式則蘊含深意，打破它的代價遠不止於不便。6點的晚餐兼具這兩層意義，這正是為何60年來的工作、搬家與育兒，都從未改變它。

這項益處在於，他們不需重新創造新的一天，無論失去什麼，6點鐘總會有某件事屹立不搖。

2. 他們預先規劃，而非被動應對

之所以能準時6點用餐，是因為有人早在4點半就開始準備了。一個孩子若目睹這般情景無數次，便會領悟一個簡單道理：任何在固定時刻發生的事，背後都有一連串小的環節，是由某人預先倒推著時間完成的。

因此，他們也會倒推。他們提早出發前往機場，清楚自己必須何時出發，而非預定的時間何時開始；當藥瓶裡還剩一周用量時，他們就先訂購處方藥。

這樣做的好處在於，他們的生活中幾乎沒有什麼是緊急狀況。其他人在這些事耗費許多金錢與心神，而它們之所以緊急，只是因為一周前沒人想到。

3. 他們對平淡的一天感到自在

6點鐘的餐桌上毫無趣味可言。不時重複的食物、坐在同樣位置、彼此無話可說，日復一日持續了十幾年。這是一段漫長的見習，讓人學會重視「可靠」而非「完美」，並確立了對平凡日子應期待的標準，要求不會太高。

那些在更刺激環境中長大的人，會將平淡的一天視為「出了問題」的證據；什麼事都沒發生的一天，便是虛度光陰，隨之產生的焦躁會不斷尋找原因。正是這種焦躁，讓許多人錯失了像樣的工作與幸福的婚姻。

能在漫長而平淡的時光中感到滿足的好處在於，這種多數人的生活寫照對他們來說並非問題；若問這周過得如何，他們會發自內心說「還好」，無需多言。

4. 他們對「如期出現」極為自律

即使經歷了糟糕的一天，6點依然下樓；即使剛被大聲責罵，也準時下樓。沒人問他是否願意，他也從未想過「是否願意」是問題的一部分。這區分了多數人常混淆的兩件事：想做與要做的事。

他們完成了那門在第三周就不再感興趣的課程，即使新年立下的決心已消退，到了二月他們仍在堅持游泳，在無人關注的日子裡持續練習。八月時，當蒔花弄草的有趣部分已結束、無可期待之事時，他們仍會除草。

這項優勢極大，卻多隱而未見，因為它由那些「若非如此便無法完成的事」所組成。對任何人而言，動力都是不可靠的；而這些人從一開始就不需要它。

5. 他們將家庭時光置於一切之上

6點鐘的時限凌駕一切，街上的遊戲、電話、作業、門口等候的朋友，所有事都得放下；而沒有人將此視為價值觀，只是優先順序的選擇。孩子從中學會了家庭在事物秩序中的位置，這堂課會伴隨他們直到成家立業。

他們不會因為可以晉升而時時接受出差任務，他們不會在晚上7點回覆工作訊息，儘管很難辯稱這是原則問題。而他們在家中也延續了同樣的傳統，從孩子青少年時開始，無論孩子抱怨再多或覺得尷尬，晚餐始終在固定時間準時進行。

創立非營利組織「家庭晚餐計畫」（Family Dinner Project）的費雪（Anne Fishel）指出，成年人對此的需求與孩子相同，共進一餐能帶來穩定感與可預測性，並提供體驗家庭歸屬的機會。約有30%的家庭能定時共進晚餐。

這項好處來得較晚，卻是他們最在意的。那些曾經感到尷尬的青少年如今年過40，自幼與父母共度一小時是每周的尋常之事，此後沒有什麼能讓這件事顯得奇怪的。

6. 他們值得信賴，即使80歲依然如此

一個有固定作息、預先規劃、不求每天都精彩、無論心情好壞都會如期赴約、並將他人置於優先者，在旁人眼中，就是個值得信賴的人。這樣的聲譽需要數十年才能建立，但終生受惠。

研究「被重視感」的心理學家將其定義為：某人珍視你的存在、依賴你，或了解你的貢獻。

反之，那些最先消失的，先是交出駕駛工作，接著是金錢，然後是下廚，直到某個早晨，再也沒有人需要他們做任何事。這一切來得比人們預期的早，而這些失去的，並非人人都已做好準備。