全美最幸福20城市 加州4上榜、紐約州掛零

亞利桑納州斯科茨代爾（Scottsdale）。Image by ParsonsVillas from Pixabay

居住地能以意想不到的方式影響一個人的幸福感；通勤時間短，每天就能多出一些時間做喜歡的事，公園綠地多，親近大自然讓人心情愉悅。一項最新調查選出全美最幸福城市排名，加州 弗里蒙特（Fremont）以極高的生活滿意度、出色的預期壽命和心理健康 拿下冠軍，榮登美國最幸福城市。

Yahoo! Creators報導，這份調查由個人理財與信用監控平台WalletHub發布，他們以29項和幸福感相關的指標比較了美國182個最大城市，包括憂鬱症 比例、身體健康到收入成長、平均休閒時間、通勤時間和社區因素等。

弗里蒙特以在生活滿意度、心理健康和長壽部分的出色表現獲得第一。WalletHub指出，弗里蒙特擁有全美最高的家庭年收入超過7.5萬元的比例，生活滿意度最高，憂鬱症比例第七低，預期壽命在納入比較的城市中排第五，分居和離婚率更是最低，只有9.3%。

北達科他州俾斯麥（Bismarck）以完善的醫療體系、社區自豪感和充足的休閒時間脫穎而出，排名第二。第三名是亞利桑納州斯科茨代爾（Scottsdale），其在身心健康指標表現特別出色，成年人健康狀況良好、保持運動的比例很高。

綜觀這份排名的前20名城市，會發現一些有趣的模式。許多上榜的城市都是中型城市，它們似乎在經濟機會和整體生活品質中取得平衡；好幾個西部城市排名很高，中西部和新英格蘭也有一些小型社區上榜，這些地方往往擁有強勁的本地經濟，卻沒有美國最大都市區的壓力、擁擠和高昂的生活成本。

林恩大學（Lynn University）副教授伯恩斯坦（Andrew Burnstine）說，城市不是只和建築物、薪水有關，也關乎人際關係、安全感和歸屬感。

以下是WalletHub選出的全美最幸福城市前20名排行。

1. 加州弗里蒙特

2. 北達科他州俾斯麥

3. 亞利桑納州斯科茨代爾

4. 佛蒙特州南柏靈頓（South Burlington）

5. 北達科他州法戈（Fargo）

6. 堪薩斯州歐弗蘭帕克（Overland Park）

7. 南卡羅萊納州查爾斯頓（Charleston）

8. 加州爾灣（Irvine）

9. 亞利桑納州吉爾伯特（Gilbert）

10. 加州聖荷西（San Jose）

11. 佛蒙特州柏靈頓（Burlington）

12. 威斯康辛州麥迪遜（Madison）

13. 馬里蘭州哥倫比亞（Columbia）

14. 亞利桑納州錢德勒（Chandler）

15. 華盛頓州西雅圖

16. 德州普萊諾（Plano）

17. 加州舊金山

18. 內布拉斯加州林肯（Lincoln）

19. 緬因州波特蘭（Portland）

20. 亞利桑納州坦佩（Tempe）