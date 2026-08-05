暖通空調系統維護最大錯誤 恐讓屋主損失數千元

無論是髒污或堵塞的濾網、空氣流通不足，還是忽視機器持續發出的惱人噪音，起初看來似乎都不是什麼大問題；但時間一久，這些問題會讓系統超負荷運作、損壞零件、降低效率，並縮短設備的使用壽命。Image by u_ssfofehsaj from Pixabay

多數屋主都會等到最後一刻，才去檢查自家暖通空調（HVAC）系統是否出了問題。如果冷氣 還冷，或是系統看起來一切正常，人們很容易就以為一切都沒事。但這正是小問題如何演變成昂貴維修，甚至需要全面更換系統的主因；讓屋主損失數千元的最大錯誤，就是直到HVAC系統故障前都忽略定期維護。

紐約郵報報導，無論是髒污或堵塞的濾網、空氣流通不足，還是忽視機器持續發出的惱人噪音，起初看來似乎都不是什麼大問題；但時間一久，這些問題會讓系統超負荷運作、損壞零件、降低效率，並縮短設備的使用壽命。

全國HVAC系統及居家服務公司ARS總經理杜利（Joey Dooley）表示，若想讓系統長久運作，保養絕非可有可無。他說，維護的重要性可能會因居住地而略有不同，但每年兩次是基本標準；幾乎所有製造商都如此建議，其中許多廠商還要求需進行維護，才能保障保固權益。

以下說明為何跳過6種必要維護會造成昂貴代價，以及該如何應對。

1. 忽視電容器故障

HVAC系統不該被忽視，特別是當聽到機器持續發出異響時。杜利指出，他們最常遇到的問題之一就是電容器故障，根據居住地區不同，多數人在系統啟用後的第一或第二年內，至少會遇到一次故障，電容器的使用壽命確實不如從前。

維護人員或許能在這類問題變成更嚴重的緊急狀況前及時發現，若等到系統完全停止運作才處理，可選擇的解決方案便會減少，特別是在冷暖氣需求最高的季節。

2. 髒污的濾網可能變成更嚴重問題

記得要清潔空氣濾網雖然很麻煩，但這是維護設備的重要步驟。髒污或堵塞的濾網會阻礙氣流，導致系統必須更費力運作，並降低室內舒適度。若氣流阻塞嚴重，系統可能會結冰、過熱、頻繁開關或直接當機。

濾網髒污時，需更換正確尺寸與類型的濾網；若更換後氣流仍感覺微弱，問題便可能更為嚴重。

杜利表示，現在甚至有系統能協助判斷濾網是否真的髒了，而非僅因到了更換時間就隨意更換；若購買的是昂貴的濾網，更不必在不需更換時就更換。

3. 風管系統可能不知不覺地浪費了金錢

消費者或許專注在選購最頂級的HVAC設備，但若風管系統有問題，費用將會迅速增加。

杜利表示，許多真正的問題都源自風管系統，如果風管安裝不當、阻塞，或是密封不良，就無法獲得應有的效率；雖然可更換為更高效率的設備，但如果氣流與風管系統有問題，便無法獲得那樣的高效率。他說，即使是一套高效率的系統，只要風管有洩漏、受阻、密封不良或尺寸不當，表現便會大打折扣。

根據ARS的服務資料，風管系統的維修或更換費用通常每項工程在2800至4000元間，具體取決於工程範圍與住宅格局。這就是為什麼忽視風管系統可能代價高昂；如果氣流才是真正問題，僅更換機件可能無法解決問題。

4. 滲水與排水問題同樣可能造成損害

空調不僅是冷卻空氣，還會從空氣中去除濕氣，而這些水分必須排往某處。杜利指出，有時人們並未意識到空調系統會產生多少水分，以及這會多快演變成問題；這些系統會產生大量水分，特別是在夏季，一旦排水系統失靈，便會造成嚴重損害。

切勿忽視濕氣問題。若空調有漏水現象或散發霉味，最好立即聯絡技術人員進行檢查。

5. 維護不當更會影響舒適度

人們很容易認為，一台無法以最佳狀態運作的HVAC設備，或許還能撐上幾個月，但問題就在這裡。當HVAC系統故障時，不僅要考量花費，還會影響居住舒適度；屋內可能會潮濕、黏膩，或是冷氣分布不均，即使恆溫器顯示溫度正常，仍會讓人感到不適。

擁有43年經驗的HVAC專家米利奇（Gregory Milich）表示，空調本質上是除濕，而降溫只是其副產品。濕度控制不當也會影響周遭的一切，包括珍視的財物；若因感覺屋內悶熱而不斷調低恆溫器，問題可能部分出在保養或系統效能上。

6. 忽略保養可能影響保固權益

許多屋主並未意識到，保養狀況也會影響保固權益。杜利指出，若希望維持保固權益，許多製造商不僅建議、甚至會要求必須進行保養。

這代表忽略保養可能會付出雙重代價：首先是系統故障時的維修費用，其次是申請理賠時將遭遇更多阻礙。

拖延可能增加更換系統的機率。維修並不表示需一套新的HVAC系統，但若持續忽視問題，更換系統的可能性便會增加。

ARS為屋主提出一項通用準則：若維修報價超過新系統價格的一半，且設備使用年限已超過10年，從系統的整體使用壽命來看，換新往往更划算。

杜利說，使用年限並非唯一考量因素，在某些情況下，更換使用八、九年的系統是合理的；但在其他情況下，可能擁有一套已使用15年的系統，但仍能繼續使用。