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被蜱蟲叮咬？醫師：多數人都做錯這些事

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蜱蟲。Image by Jerzy from Pixabay
蜱蟲。Image by Jerzy from Pixabay

近來在全美大多數地區，因蜱蟲叮咬而到急診室就診的人數都高於往常，美國平均每年有3100萬人被蜱蟲叮。醫師建議，若發現自己被蜱蟲叮咬切莫慌張，並盡量以正確的方式去除蜱蟲，千萬別拔蜱蟲的腹部，因為牠們的腸道有很多細菌，擠壓腹部反而會把更多細菌推入自己體內。

雅虎（Yahoo）健康報導，紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Health）急診醫學系臨床營運副主任賈明（Catherine Jamin）說，現在被蜱蟲叮咬的人數高於平常是因為多項因素，包括鹿和老鼠等動物宿主數量的增加和氣候模式的變化，使得蜱蟲的壽命變長。

蜱蟲在草地和林地繁殖迅速，特別是在溫暖的月份，因此如果喜歡健行、露營或從事戶外活動，就容易接觸到蜱蟲，若採取預防措施，就能降低罹患萊姆病（Lyme disease）和α-半乳糖苷寡糖症候群（alpha-gal syndrome）等蜱傳疾病的風險。瑪莎葡萄園醫院（Martha's Vineyard Hospital）急診科和蜱蟲診所的醫師助理萊恩（Aubrey Ryan）說，雖然沒有萬無一失的辦法，但可以採取很多措施來降低被蜱蟲叮咬的風險。

萊恩建議，在戶外活動時穿長袖長褲，並將褲管塞進襪子裡，還有在衣服、露營裝備和皮膚使用殺蟲劑，使用前先查看是否安全，回家後坐上家具或把衣服掛到衣櫃前，應將在戶外穿的衣服放烘乾機以最高溫烘10分鐘。賈明說，在戶外活動後洗澡並檢查身體，包括頭皮、耳後、膝蓋後方和腋下是否有蜱蟲，也要檢查寵物和衣物。

若發現身體上有蜱蟲且被叮咬，切勿驚慌，萊恩說很多人會誤以為要立刻去急診室或檢測是否有蜱傳疾病，其實可以先冷靜並用正確方式處理。

萊恩說，立刻去除蜱蟲的最佳方法是用鑷子，若沒工具也可用洗過的手，盡可能靠近蜱蟲的頭，垂直向上拔出，千萬別捏腹部，因為可能把牠身體捏斷，讓蜱蟲腸道的細菌跑到被叮咬者體內，這會增加感染風險，萊姆病就是透過蜱蟲腸道的細菌傳播的。

若蜱蟲的身體斷了，萊恩說有時會殘留一些細小碎片，那沒有關係，身體會將其排出，她不建議特別去挖，因為可能刺激皮膚，且對是否感染蜱傳疾病的風險沒有任何影響。

如果被蜱蟲叮咬，萊恩說和醫護人員說明被叮咬的情況很有幫助，例如當時人在哪、被叮了多久，以及是否出現任何蜱傳疾病的症狀，這樣他們就可以引導病患注意哪些症狀。

賈明說，人們常沒看到有蜱蟲，但發現身上有不痛也不癢的圓形皮疹。若被蜱蟲叮咬後出現皮疹、疲勞、發燒、發冷或其他症狀，應立刻就醫。

精華 FAQ

  • 醫師指出，這與鹿、老鼠等動物宿主數量增加，以及氣候模式變化有關，讓蜱蟲更容易存活、繁殖並延長壽命，因此叮咬人數高於平常。

  • 建議穿長袖長褲並把褲管塞進襪子，對衣物、裝備和皮膚使用合適殺蟲劑；回家後應以高溫烘乾衣物10分鐘，並洗澡檢查全身。

  • 應用鑷子靠近頭部垂直拔除，避免捏腹部；若有殘留碎片通常可自行排出，不必硬挖。若出現皮疹、疲勞、發燒或發冷等症狀，應立即就醫。

雅虎

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