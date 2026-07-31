皺紋、黑眼圈與暗沉膚色？洩漏身體缺乏這一礦物質

如果有皺紋、黑眼圈和皮膚暗沉，別急著抹保養品，這些可能不只是皮膚問題，而是缺鐵。示意圖。圖／123RF

如果有皺紋、黑眼圈和皮膚暗沉，別急著抹保養品，這些可能不只是皮膚問題，而是缺鐵；缺鐵的症狀很多種，包括疲勞、食慾不振、掉髮變多等，18至50歲的女性中超過三成有缺鐵問題，醫師建議可主動要求檢查鐵蛋白（ferritin）濃度。

紐約郵報（New York Post）報導，鐵缺乏症是三分之一成年人的常見問題，發生方式有兩種，一種是體內儲存的鐵量夠但無法有效被身體利用，另一種是體內儲存的鐵嚴重減少，後者最近在社群媒體上被大量討論，人們將自己蒼白的皮膚、暗沉的嘴唇和黑眼圈形容為「鐵蛋白臉」（ferritin face）。

一名女網友在網路上描述鐵蛋白含量太低對自己的影響，說自己看起來半死不活；另一位女網友說，缺鐵就會變成即使睡了10小時，還是一直不停被問「妳還好嗎？」

缺鐵的症狀很多樣，包括疲勞、四肢冰冷、胸痛、食慾不振和呼吸困難，而鐵蛋白含量太低也可能導致掉髮變多、指甲脆弱、腳跟乾裂及其他和缺鐵類似的症狀。

女性較容易缺鐵，一份2024年刊登於「美國醫學會雜誌」網路開放期刊的報告指出，18至50歲的女性中有34%缺鐵。

內科醫師艾略特（Tania Elliot）在網路上的一段影片中表示，很多女性外表改變但卻不知道自己鐵蛋白含量低，導致這個的可能原因有兩個，一是主動向醫師要求檢查鐵蛋白含量，因為大多數醫師通常不會主動檢查，第二是即使鐵蛋白含量看起來在「正常」參考範圍內，醫生也可能不會注意到，即便它仍然會導致那些症狀。

若血液常規檢驗（complete blood count）顯示血紅素含量低、出現缺鐵症狀，或因為懷孕、月經血量過多或因特定健康狀況而有缺鐵風險，通常會被要求進行鐵蛋白檢測。

女性的鐵蛋白含量通常為每毫升20至200毫微克，男性則在每毫升20至500毫微克之間。

鐵質是構成血紅素的主要成分；血紅素是血液中的一種蛋白質，是生成紅血球所必需的，而紅血球負責將氧氣輸送到全身。

鐵對於維持健康的骨骼肌和心肌功能、促進頭髮生長及合成腦內化學物質如多巴胺和血清素也是不可或缺的。