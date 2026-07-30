全美這10州蚊子最猖獗 你的居住地在內嗎？

蚊蟲。Image by WikiImages from Pixabay

很少有夏季害蟲像蚊子這般頑強，這些小昆蟲在溫暖潮濕的氣候中繁衍，積水處更提供牠們理想的繁殖棲息地。紐約郵報報導，在美國，蚊子雖多屬季節性困擾，而非廣泛的公衛危機，但某些州的蚊子繁殖條件遠比其他州更為理想。以下是戶外雜誌（Outside Magazine）網站統計，2026年全美蚊子肆虐最嚴重的10個州。

在「孤星之州」（Lone Star State），蚊子與牛仔靴、燒烤一樣，都是夏季少不了的一部分。德州有超過85種蚊子，其中最密集的蚊群主要棲息於東部的潮濕森林，以及美國灣沿岸的低窪平原；但即使是休士頓 這類寬廣的都會中心，也無法倖免於牠們的侵擾。

戶外景點更難以倖免，從大彎（Big Bend）國家公園的沙漠景觀，到全州各地的沼澤與水道，蚊子對健行、露營者與釣客，都是再熟悉不過的困擾。

佛羅里達州的亞熱帶氣候讓蚊子幾乎終年不絕。溫暖的氣溫、豐沛的降雨與高濕度，使這些叮咬人的昆蟲在「陽光之州」（Sunshine State）幾乎四季都能繁殖；該州是超過80種蚊子的棲息地，活動高峰通常在3至9月間，因為高溫和頻繁的暴雨提供了理想的生長條件。

大沼澤地（Everglades）是該州最主要的蚊子溫床之一，廣闊的濕地、緩流的水域和潮濕的環境，為數量激增的蚊子提供了完美的棲息地，讓遊客在與鱷魚及其他野生動物共享這片景觀時，還得不停揮手驅趕縈繞不去的蚊群。

3. 紐約州

蚊子能在任何叢林中繁衍，即使那是座「水泥叢林」也不例外。從紐約市熙攘的街道，到阿迪朗達克山脈（Adirondacks）與卡茲奇山脈（Catskills）的森林，再到長島的沙灘，蚊子在整個「帝國之州」（Empire State）處處可見。

紐約州已確認有超過70種蚊子，在5至9月的溫暖季節，林地、濕地與沿海沼澤的蚊蟲大量繁殖，使從城市公園到偏遠山徑，都是人們需揮拍驅蚊的高風險區。

4. 路易斯安納州

路易斯安納州的亞熱帶氣候與美國灣沿岸的影響，共同造就了從3月持續至9月、漫長且無休無止的蚊患季節。

作為68種蚊蟲的棲息地，「鵜鶘之州」（Pelican State）以沼澤、灣流和兩旁種滿柏樹的水道為特色，提供了豐富的繁殖棲息地。再加上21座州立公園與近千英里的通航水道，不難理解蚊子為何能在路易斯安納州的大部分地區肆虐數月之久。

5. 喬治亞州

喬治亞州溫暖潮濕的氣候雖以盛產水蜜桃聞名，但也為蚊子創造了絕佳的生長條件。超過60種蚊子以「桃子之州」（Peach State）為家，在茂密森林、沿海沼澤與廣闊的鹽沼中繁衍。夏季的高溫、頻繁的降雨以及大量的積水，都為牠們提供了理想的棲息地。

蚊患季節通常從3月持續至9月，在此期間，無論是喬治亞州居民還是遊客，在該州大部分地區進行戶外活動時，耳邊都將聽到那熟悉的嗡嗡聲。

6. 阿拉巴馬州

阿拉巴馬州雖以美式足球聞名，但其森林、州立公園及美國灣沿岸同樣為蚊子提供了絕佳的棲息地。

溫暖潮濕的夏季加上來自海灣的頻繁水氣，造就了有利的繁殖條件，使蚊群從春季到秋季都能蓬勃生長。

7. 南卡羅來納州

南卡羅來納州雖是10個州中面積較小的之一，但仍具備蚊子理想的生存條件。該州亞熱帶氣候、沿海沼澤及夏季頻繁的降雨，提供了絕佳的繁殖棲息地，而熱帶氣旋系統往往進一步推高蚊群數量。

南卡羅來納州擁有61種蚊子，蚊患季節通常從3月持續至9月。

8. 北卡羅來納州

北卡羅來納州地貌從阿帕拉契山脈延伸至大西洋沿岸，但與其南方鄰州一樣，具備許多有利蚊類滋生的條件。

漫長而溫暖的夏季加上充沛的濕氣，在該州大部分地區營造出有利的繁殖條件，使近60種蚊子得以生長繁衍。蚊患季節通常在4月至9月達到高峰。

9. 肯塔基州

肯塔基州炎熱潮濕的夏季與頻繁的降雨，為「藍草之州」（Bluegrass State）全境的蚊子繁衍創造了理想條件。

蚊患季節通常從4月持續至9月，溫暖的天氣使這些惱人的害蟲活動最為頻繁。

10. 密西根州

五大湖形塑了密西根州的氣候，帶來嚴酷的冬季，但也帶來溫暖的夏季，吸引遊客造訪該州無數的湖泊、河流與森林。這些讓密西根州成為首選戶外旅遊勝地的水域，一旦氣溫上升，也成為蚊蟲的理想棲息地。

蚊蟲活動通常在5至9月達到高峰，此時該州最溫暖的月份既帶來戶外探險的樂趣，也伴隨著大量叮咬人的害蟲。