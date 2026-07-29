郵箱發現烘乾紙先別丟 可防這昆蟲進入

信箱。圖：pixabay

打開信箱時，若發現裡面有一張Bounce或Snuggle的烘衣紙，千萬別丟進垃圾桶，這不是惡作劇，而是郵差放的防黃蜂妙招，這個做法已持續多年，有研究證實烘衣紙確實有驅蟲作用，因為烘衣紙含有的化合物存在薰衣草等長期以來被認為有驅蟲功效的植物中。

紐約郵報（New York Post）報導，信箱是螫人昆蟲的理想棲息地，黑暗、可遮風避雨，而且經常好幾小時不會有人使用，是長腳蜂（paper wasp）尋找築巢地點的理想條件。

病蟲害防治與滅蟲公司Swat Pest Management的昆蟲學家魯尼恩（Brandon Runyon）說，昆蟲一直在尋找食物、水和棲息處，會聚集在具備上述條件的地方，信箱恰好滿足了所有條件，他曾在自家信箱裡發現長腳蜂窩。

烘衣紙驅蟲可追溯自2010年的一項研究，該研究測試Bounce的「戶外清新香氛」的烘乾紙對蕈蚋的效果，實驗的靈感來自幾位園丁，他們聲稱在口袋裡放一張烘衣紙可以讓蚊蟲不敢靠近；研究人員發現烘衣紙確實能驅蟲，至少對蕈蚋有效。

魯尼恩說，烘衣紙富含芳樟醇（linalool）和beta-香茅醇（beta citronella），這些化合物天然存在薰衣草、薄荷和玫瑰天竺葵這些長期被認為能驅蟲的植物中，廠商也使用這些化合物來讓洗衣產品、乳液和蠟燭有花香，這種香味對人來說宜人，對蟲子卻有驅避作用。

魯尼恩說，這項對蕈蚋的實驗不能證明對黃蜂也有效，因為目前這方面的正式研究還很少，不過郵差們仍在社群媒體上分享這個方法，當地新聞節目每年夏天都會報導。

魯尼恩說，烘衣紙並非驅蟲的真正解決方案，他認為含有的芳樟醇和beta-香茅醇濃度太低，不足以對大多數昆蟲有顯著影響，即便有影響也可能很快消失。

魯尼恩推薦了他認為更有效的辦法，例如在門口、窗台或庭院棚附近種薰衣草和薄荷，既能驅蟲，味道也不會因為洗衣而消失，含有敵避（DEET）或派卡瑞丁（picaridin）的噴霧劑很快見效，而雪松和薰衣草精油噴霧劑則較為溫和，前提是消費者要根據所防治的害蟲種類選擇合適的產品。

誘捕器也能發揮作用，前提也是必須針對正確的目標害蟲設置，螞蟻、蒼蠅和蚊子誘捕器不能交互使用。

至於信箱，魯尼恩的建議很簡單，就是關上蓋子，沒有開口就代表黃蜂進不去，郵差投信時也不會倒楣被螫。