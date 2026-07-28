形似動物、昆蟲、甚至裸男 認識5種特別蘭花

鴿子蘭（Peristeria elata）。(美聯社)

番茄 有時很淘氣，可能會長成各種形狀，從長角的動物、大鼻子人物到甚至是一些難以啟齒的圖案，別以為被認為文雅的蘭花就不會如此，有些蘭花的外型和動物、昆蟲甚至裸男有驚人的相似，讓人印象深刻。

美聯社報導，「義大利 紅門蘭」（Orchis italica）又被稱為「裸男蘭」（naked man orchid），彷彿一個人咧嘴笑、雙腿張開、雙臂張開要討抱，總之它沒穿褲子，這點非常明顯。

義大利紅門蘭有時也被稱為義大利蘭花，原產於陽光明媚的地中海地區，這或許可以解釋它為什麼好像戴著帽子，它喜歡半陰和貧瘠的土壤，在仲春開花前植株可以長到20英吋高。

安古蘭（Anguloa uniflora）又被稱為襁褓蘭（Swaddled baby），是一種高兩英尺的鬱金香蘭，僅生長於南美洲安地斯山脈地區，那裡的高濕度對它們的生存來說很重要，其花瓣淡粉紅色到白色的排列像極了包裹在包巾中的新生嬰兒。

鴿子蘭（Peristeria elata）的外形如同其名，花朵酷似鴿子的頭部、喙、身體、尾巴和有紫色斑點的翅膀，它是巴拿馬的國花，在當地被稱為聖靈花，直立的莖可以長到3英尺並依次開出多達20朵花，花期從夏末持續到初秋，喜歡溫暖環境，需要充足的空氣流通和根部保持濕潤。

大黃蜂蘭（Ophrys bombyliflora）可能是名單上最狡猾的花朵，因為它的香氣和花朵和雌的獨居蜂驚人地相似，這種地中海蘭花的擬態能力能誘騙求偶的雄蜂落在花上，最後失望而歸，但在雄蜂離開前已在無意間為該朵花和附近的蘭花授粉，促進繁殖。

猴面蘭（Dracula chimaera）原產於安地斯山脈高海拔且潮濕的森林，它們喜歡涼爽、潮濕和至少部分遮蔭的環境，植株的高和寬僅6至12英吋，每朵2英吋寬的花像極了一隻可愛小猴子的臉。

這些蘭花的獨特外表都是大自然賦予的。雖然可以在專業苗圃或植物目錄中找到它們，但在家中種植需模擬其原產地的氣候，例如種在溫室中或使用加濕器或其他輔助設施。

圖左到右分別為：大黃蜂蘭（Ophrys bombyliflora）、猴面蘭（Dracula chimaera）、義大利紅門蘭（Orchis italica）和安古蘭（Anguloa uniflora）。(美聯社)