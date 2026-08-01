水費漲價比通膨快一倍

數據顯示，美國民眾支付的水費，最近兩年的漲幅是通膨率的兩倍！Image by Karolina Grabowska from Pixabay

一般人認知的中東「水比油貴」，在於該地區坐擁全球最豐富石油資源，卻是世界上淡水最貧乏之處。現在美國或許會出現這個情況，數據顯示，美國民眾支付的水費，最近兩年的漲幅是通膨率的兩倍！

華盛頓郵報 援引市場研究公司Bluefield Research的水務分析師邦達爾(Megan Bondar)指出，水費本是美國家庭最經濟的公用事業開支，因為大多數社區的用水都來自相對較近的河流、地下水及水庫，用水成本不受戰爭、供應鏈等全球性因素影響，相反這些因素會導致汽油、食品價格飆升。

然而氣候變遷 給公用事業公司帶來始料未及的影響。邦達爾近期對全國50大市政自來水公司做了一項分析，發現2024年至2025年間，平均水費和污水處理費上漲了5.1%，是通膨率的兩倍。

邦達爾說，極端天氣是促使水費飆漲的主要因素之一，而且隨著氣候變遷日益加劇，它反映在水費方面的重要性會愈來愈大。她舉例，2024年颶風海倫(Hurricane Helene)肆虐北州西部山區，對當地供水系統造成近37億元的損失。

負責當地供水的阿什維爾水務公司(Asheville Water) ，當時透過環保署(EPA) 提供的1000萬元零息貸款展開緊急維修，現在需要2.5億元來保護供水線路並及升級處理系統，這筆款項相當於公司年度營運收入的5倍。

就全國範圍而言，氣候變遷造成的破壞，使本已老舊的公共事業系統更不堪重負。從西雅圖到阿什維爾，極端強烈風暴引發的洪水摧毀老舊的供水管道；持續時間更長及更乾旱的天氣，導致佛州到科羅拉多州的用水受到限制。

她指出，除了極端天氣，海外衝突包括俄烏戰爭及伊朗戰爭，都會推高供水設施所需燃料及水處理化學品的價格。

邦達爾的分析也發現，由於公用事業公司爭相修復基礎設施、開發新的水資源以應對極端天氣，其成本可從居民收到的帳單中反映出來。

更有許多自來水公司以氣候影響為由，提高水費之餘還開徵乾旱附加費。例如飽受乾旱困擾的科羅拉多河流域，其中丹佛市已宣布，用水量較大的用戶，每消耗1000加侖水需額外支付1.1元至2.2元，這都疊加市民的用水費用。