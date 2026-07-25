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想健康老化 醫學專家：讓身體、大腦不斷嘗試新事物

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為了身體健康，羅傑絲建議不斷嘗試新挑戰，例如新的動作、運動方式等，有跑步習慣的人...
為了身體健康，羅傑絲建議不斷嘗試新挑戰，例如新的動作、運動方式等，有跑步習慣的人可以嘗試瑜珈，專業的舉重者可以在鍛鍊中加入平衡和靈活度練習。示意圖。Image by SaraJobling from Pixabay

老年科醫師羅傑絲（Stephanie Rogers）表示，她的年長病患似乎有一共通點，不是特殊飲食也不是昂貴的保健食品，而是刻意迴避一種特別安逸的狀態，讓身體承受的挑戰輕微且可承受，不會過度而導致傷害，如此能增強身體的韌性，更好應對未來的挑戰，並改善老年人的健康。

紐約郵報（New York Post）報導，羅傑絲在社群平台的影片中表示，她身為老年科醫師，見過最健康的八十幾、九十幾歲的長者，他們一生中不斷反覆避免一件事，就是安逸，「如果想要健康老化，要避免過得舒適，持續嘗試新事物」。

羅傑絲的建議源自稱為「激效反應」（hormesis）的科學概念，讓身體接觸少量、可控制的壓力量可觸發有益的適應，但壓力過多則有害，那些可控制的溫和壓力能建立韌性，讓身體和大腦能為處理未來的挑戰做更好的準備。

然而，激效反應並非獲得長壽的途徑，多數實驗表明激效反應是在老化過程中促進健康，而非延長壽命，研究指出定期運動、健康的飲食和維持健康的體重才是長壽的最佳方法。

常見的激效反應例子包括肌力訓練，它能造成肌肉輕度撕裂並作為信號，讓肌肉和心血管系統進行更強大的修復。食用如葡萄和莓果中有的白藜蘆醇（resveratrol）和十字花科蔬菜有的蘿蔔硫素（sulforaphane）等植物化合物也是，它們能活化人體自身的抗氧化和抗發炎防禦機制。

為了身體健康，羅傑絲建議不斷嘗試新挑戰，例如新的動作、運動方式等，有跑步習慣的人可以嘗試瑜珈，專業的舉重者可以在鍛鍊中加入平衡和靈活度練習。今年的一項研究發現，進行多種運動者，全因死亡風險比堅持單一運動形式者低19%。

同樣道理也適用大腦，羅傑絲鼓勵人們學習新技能、培養嗜好或拓展社交圈。學習新語言可能特別有益，在2026年歐洲神經科學學會聯盟論壇（2026 Federation of European Neuroscience Societies Forum）上發表的一篇研究發現，人們即使年齡稍長才學習第二語言，也能延緩與年齡相關的認知衰退。

神經科學家伍德（Tommy Wood）說，多項隨機對照試驗顯示，老年人學習語言後幾個月，注意力、工作記憶和執行力都獲改善，學習新事物也能幫助人們保持社交聯繫，同時增強大腦適應和吸收新資訊的能力。

精華 FAQ

  • 羅傑絲認為，長壽的關鍵不在特殊飲食或昂貴保健品，而是避免過度安逸，讓身體和大腦持續嘗試新事物，以小幅度、可承受的挑戰維持活力。

  • 激效反應是指身體接觸少量且可控制的壓力後，會啟動修復與防禦機制，進而增強韌性；但壓力若過大則可能造成傷害，重點在於適度。

  • 文章建議嘗試不同運動、加入平衡與靈活度訓練，也鼓勵學習新技能、培養嗜好、擴展社交圈，甚至學新語言，以延緩認知衰退並提升適應力。

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