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5種身體疼痛 急診室醫師：絕不能輕忽

編譯周靜芝/即時報導
如果發生腹痛，或者所謂的側腹痛（flank pain），亦即右側或左側的下背部或...
如果發生腹痛，或者所謂的側腹痛（flank pain），亦即右側或左側的下背部或下腹部疼痛，這肯定令人擔憂，可能是腎結石；如果同時伴有發燒，則可能是腎臟感染；示意圖。（圖／123RF）

南卡羅來納州共和黨參議員葛理漢（Lindsey Graham）日前因胸痛而發病、以71歲之齡猝然離世，讓外界為之扼腕。談到嚴重的醫療狀況，急診醫師見過各種案例，但什麼情況算「嚴重」？哪類疼痛需前往急診室？專家表示，這是個難以回答的問題。匹茲堡大學醫學院急診醫學教授特托羅（Michael Turturro）表示，這在不同患者之間差異極大，有時甚至連僅有輕微疼痛者，體內也可能正發生非常嚴重的狀況。哈芬登郵報（HuffPost）報導，以下5種疼痛是任何人都不應忽視的徵兆：

1. 突然出現且持續不止的疼痛

特托羅說，一般來說，突然發作、劇烈且持續不止的疼痛，值得高度重視，這適用於身體任何部位的疼痛。雖然疼痛必須由醫療專業人員評估並判斷嚴重程度，但若出現突發且令人擔憂的新疼痛，最好還是接受檢查，勿置之不理。

特托羅指出，寧可讓人們謹慎為上，如果他們感到擔憂，覺得身體有異狀並需接受評估，無論是否與嚴重疾病有關，都應該接受檢查。例如若擔心手部突然出現的疼痛，與其置之不理，不如去看醫生。他說，尤其是當它是從未經歷過的疼痛時，確實是應認真考慮尋求緊急醫療協助。

2. 胸痛

胸痛通常且理所當然地與心肌梗塞有關，必須嚴肅看待這類疼痛。俄亥俄州立大學Wexner醫學中心急診科醫師康羅伊（Mark Conroy）表示，胸痛絕對是值得關注的重點，如果患者出現突發性胸痛，無論是否從未有過，或是曾有過類似症狀且被診斷出有心臟問題，都應盡早接受檢查，不能拖延。

特托羅指出，除了心肌梗塞之外，胸部刺痛也可能預示其他嚴重問題，如肺部血栓或胸腔主要血管破裂。他說，胸痛對不同人代表不同症狀，且也不總是嚴重的，有可能與良性的原因有關，如胃灼熱。由於許多狀況都可能表現為胸痛，不必過度恐慌，但也不應輕忽，最好就醫，讓醫師釐清狀況。

3. 小腿疼痛伴隨小腿泛紅

當小腿疼痛伴隨腿部腫脹和（或）小腿泛紅時，就值得警惕。康羅伊表示，他總是擔心患者可能出現血栓的警訊症狀，也就是所謂的「深靜脈血栓」（DVT）。

康羅伊說，這類疼痛值得警惕，患者應盡早而非拖延就醫，特別是如果他們最近剛接受手術且一直臥床休息，或者剛經歷長途飛行。

4. 伴有撕裂感的上背部疼痛

背痛是許多人常有的困擾，可能由多種情況引起，如睡姿不良、運動方式不當、坐在缺乏支撐的椅子等。雖然背痛值得重視，但康羅伊指出，其中有一種類型的背痛需要就醫。

他表示，若感到上背部或胸腔後方有如撕裂般的背痛，應盡快尋求專業醫師協助；這種撕裂感可能代表體內的主要大血管、即主動脈出現問題。

5. 某些下腹部疼痛

康羅伊說，腹部疼痛是讓每位急診醫師都會感到有些緊張的症狀，因為可能涉及的病因太多；因此，與其關注具體病況，更重要的是，症狀如何呈現？他指出，如果發生腹痛，或者所謂的側腹痛（flank pain），亦即右側或左側的下背部或下腹部疼痛，這肯定令人擔憂，可能是腎結石；如果同時伴有發燒，則可能是腎臟感染。

康羅伊表示，如果側腹痛伴有噁心與嘔吐，也可能是盲腸炎；若出現這類下腹痛，並伴隨上述任何異常症狀，最好盡快就醫。

精華 FAQ

  • 文章指出，突發且持續不止的疼痛、胸痛、小腿疼痛合併泛紅腫脹、帶撕裂感的上背痛，以及某些下腹或側腹痛，都是急診醫師特別警戒的症狀，應盡早評估。

  • 因為胸痛可能不只是胃灼熱，也可能與心肌梗塞、肺部血栓或主動脈問題有關。醫師強調，若是突發胸痛，不論是否曾有病史，都應盡早檢查。

  • 小腿痛若合併紅腫、腫脹，可能是深靜脈血栓；若下腹或側腹痛再加上發燒，可能是腎臟感染，若伴噁心嘔吐，也可能是盲腸炎，應儘速就醫。

葛理漢 南卡羅來納州 共和黨

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