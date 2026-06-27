我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱浪襲紐約上看100℉ 國慶連假、世界盃全擠這周

北京空域嚴管 最高樓被撞 暴露維安漏洞

餐後嚼口香糖 新研究：可增強某些蔬菜健康效益

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
最新研究顯示，飯後嚼一片口香糖，能增強特定蔬菜的營養功效，對近半數患有高血壓的美...
最新研究顯示，飯後嚼一片口香糖，能增強特定蔬菜的營養功效，對近半數患有高血壓的美國成年人來說，是一大好消息。(路透)

雖然嚼口香糖已知有些缺點，但某些種類的口香糖可能對健康有益。最新研究顯示，飯後嚼一片口香糖，能增強特定蔬菜的營養功效，對近半數患有高血壓的美國成年人來說，是一大好消息。

紐約郵報報導，食用蔬菜的諸多好處顯而易見，包括能提供抗氧化劑與硝酸鹽（nitrates）等有助改善心臟健康的化合物；雖然某些蔬菜富含硝酸鹽，能帶來促進血液循環與降低血壓等心血管益處，但這些硝酸鹽需要經由人體轉化才能發揮作用。

近日發表於「英國臨床藥理學雜誌」（British Journal of Clinical Pharmacology）的一項研究發現，在食用菠菜、甜菜根和羽衣甘藍等富含硝酸鹽的蔬菜後，咀嚼含糖口香糖有助於加速此一轉化過程。

身體要從蔬菜自土壤中吸收的硝酸鹽中獲益，必須由口腔中的細菌將這種化合物轉化為一氧化氮；而有理論認為，提高唾液酸度有助於增加硝酸鹽的轉化量，促進此一過程。

該研究受試者在飲用甜菜根汁（硝酸鹽含量高於煮熟的甜菜根）後，持續咀嚼含糖的箭牌Hubba Bubba泡泡糖或無糖的Wrigley’s Extra泡泡糖三至六小時。

與無糖口香糖相比，含糖口香糖不僅提高了唾液酸度，還使口腔內的亞硝酸鹽（nitrite）含量增加了45%，體內亞硝酸鹽水平也提高了25%。嚼含糖口香糖還能明顯降低血壓的益處，可從收縮壓與舒張壓的測量結果中看出。

儘管研究人員提醒，含糖口香糖不應作為控制血壓的首選方案，但這項發現對於利用甜菜根提升運動表現的運動員而言，仍具積極意義。他們也指出，這些效果屬短期現象，僅持續數小時，而長期使用含糖量高的產品亦有害牙齒健康。

硝酸鹽已被公認為是種廣泛用於運動的保健食品，能增加肌肉血流量、延緩疲勞，並可能改善腦部功能；而對於在食用富含硝酸鹽的蔬菜後，既能暫時降低血壓又能增強運動表現，這項研究結果都令人鼓舞。

該研究共同作者密爾斯（Charlotte Mills）表示，研究結果提供了一種概念驗證，表明或許能夠改善人體對膳食硝酸鹽的代謝方式；未來研究應著重開發既能保護牙齒、又符合代謝健康，同時亦具效益的方法。

精華 FAQ

  • 研究聚焦於飯後咀嚼口香糖，是否能提升菠菜、甜菜根與羽衣甘藍等富含硝酸鹽蔬菜的營養作用，並觀察其對血壓與體內亞硝酸鹽的影響。

  • 研究認為含糖口香糖可提高唾液酸度，幫助口腔細菌把硝酸鹽轉成一氧化氮，進而增加亞硝酸鹽生成，讓血液循環與血壓調節出現短暫改善。

  • 對常吃甜菜根補充硝酸鹽、或希望提升運動表現的人較有參考價值；但效果僅持續數小時，且含糖產品長期使用會傷害牙齒，不適合當控壓首選。

高血壓

上一則

郵輪公司紛紛調漲小費 旅客怒：已到失控程度

延伸閱讀

科學「甜蜜」新發現：戒糖反會破壞腸道健康

科學「甜蜜」新發現：戒糖反會破壞腸道健康
這5種飲料 營養師：降血壓效果不輸綠茶

這5種飲料 營養師：降血壓效果不輸綠茶
西瓜益處多 但非人人都可狂吃 糖尿病、腸躁症者要小心

西瓜益處多 但非人人都可狂吃 糖尿病、腸躁症者要小心
研究：多咀嚼+勤下廚 2習慣可降失智風險

研究：多咀嚼+勤下廚 2習慣可降失智風險

熱門新聞

收藏硬幣對某些人來說是認真的嗜好，對其他人則是興趣，但它也能帶來不錯的投資報酬。(美聯社)

零錢別亂丟 4種5美分硬幣價值高

2026-06-21 13:32
烤豬肋排。Image by -Rita-👩‍🍳 und 📷 mit ❤ from Pixabay

在家烤出香嫩豬肋排1要訣 烤箱設定在這溫度

2026-06-22 10:14
示意圖。Image by Michal Dziekonski from Pixabay

研究：這種睡眠姿勢 可能導致青光眼

2026-06-22 09:08
億萬富商庫班(Mark Cuban)。(路透)

億萬富豪馬克庫班：5省錢習慣助他累積財富

2026-06-23 09:10
網友分享鮭魚料理食譜。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Leonardo Aquino）

「鮭魚蔬菜煲」零廚藝也能成功 內行人曝加1食材更好吃

2026-06-21 19:55
好市多(Costco)。(路透)

Yasso希臘優格杯上架好市多 粉絲：消暑必備

2026-06-25 11:31

超人氣

更多 >
送娃返中讀半年幼兒園 加州媽：與美比像兩個世界

送娃返中讀半年幼兒園 加州媽：與美比像兩個世界
世界盃／維德角、西班牙助攻 「分組3卡位」巴拉圭晉級、南韓少一對手

世界盃／維德角、西班牙助攻 「分組3卡位」巴拉圭晉級、南韓少一對手
5癌症警訊 常誤以為是老化或壓力

5癌症警訊 常誤以為是老化或壓力
孫儷錯失白玉蘭視后… 卻不忘安慰「落榜者」肖戰 親吐超暖「4個字」

孫儷錯失白玉蘭視后… 卻不忘安慰「落榜者」肖戰 親吐超暖「4個字」
小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷

小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷