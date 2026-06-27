餐後嚼口香糖 新研究：可增強某些蔬菜健康效益

最新研究顯示，飯後嚼一片口香糖，能增強特定蔬菜的營養功效，對近半數患有高血壓的美國成年人來說，是一大好消息。(路透)

雖然嚼口香糖已知有些缺點，但某些種類的口香糖可能對健康有益。最新研究顯示，飯後嚼一片口香糖，能增強特定蔬菜的營養功效，對近半數患有高血壓 的美國成年人來說，是一大好消息。

紐約郵報報導，食用蔬菜的諸多好處顯而易見，包括能提供抗氧化劑與硝酸鹽（nitrates）等有助改善心臟健康的化合物；雖然某些蔬菜富含硝酸鹽，能帶來促進血液循環與降低血壓等心血管益處，但這些硝酸鹽需要經由人體轉化才能發揮作用。

近日發表於「英國臨床藥理學雜誌」（British Journal of Clinical Pharmacology）的一項研究發現，在食用菠菜、甜菜根和羽衣甘藍等富含硝酸鹽的蔬菜後，咀嚼含糖口香糖有助於加速此一轉化過程。

身體要從蔬菜自土壤中吸收的硝酸鹽中獲益，必須由口腔中的細菌將這種化合物轉化為一氧化氮；而有理論認為，提高唾液酸度有助於增加硝酸鹽的轉化量，促進此一過程。

該研究受試者在飲用甜菜根汁（硝酸鹽含量高於煮熟的甜菜根）後，持續咀嚼含糖的箭牌Hubba Bubba泡泡糖或無糖的Wrigley’s Extra泡泡糖三至六小時。

與無糖口香糖相比，含糖口香糖不僅提高了唾液酸度，還使口腔內的亞硝酸鹽（nitrite）含量增加了45%，體內亞硝酸鹽水平也提高了25%。嚼含糖口香糖還能明顯降低血壓的益處，可從收縮壓與舒張壓的測量結果中看出。

儘管研究人員提醒，含糖口香糖不應作為控制血壓的首選方案，但這項發現對於利用甜菜根提升運動表現的運動員而言，仍具積極意義。他們也指出，這些效果屬短期現象，僅持續數小時，而長期使用含糖量高的產品亦有害牙齒健康。

硝酸鹽已被公認為是種廣泛用於運動的保健食品，能增加肌肉血流量、延緩疲勞，並可能改善腦部功能；而對於在食用富含硝酸鹽的蔬菜後，既能暫時降低血壓又能增強運動表現，這項研究結果都令人鼓舞。

該研究共同作者密爾斯（Charlotte Mills）表示，研究結果提供了一種概念驗證，表明或許能夠改善人體對膳食硝酸鹽的代謝方式；未來研究應著重開發既能保護牙齒、又符合代謝健康，同時亦具效益的方法。