以伏地挺身當各年齡層健康指標 你能做幾下？

伏地挺身。Image by Keifit from Pixabay

馬友國際醫療機構（Mayo Clinic）的專家說，伏地挺身是測量肌力和耐力很好的方法，可以當各年齡層的健康指標。你能做幾下？

這個健身院的基本功，不必驗血，不必全身攝影或掃描，甚至不勞你動到全身肌肉，只動到雙腿、腹肌、兩肩、兩臂和背部，馬友診所根據年齡和性別，從25歲起算，說男性能夠一口氣做到28個，女性20個，就是「體能很好。」年紀越大，次數越減。

根據馬友診所的標準，25到35歲的女性，若能做19個伏地挺身，男性21個，就算體能良好。到了45歲，女性做14個，男性16個，也仍在體能狀況佳的行列。

再往上算到55歲，能做10個伏地挺身的女性，和能做12個的男性，健康應該不會有大問題。到了65歲，男女的健康標準都是10個伏地挺身。

有些健身專家不以為然。紐約的健身教練艾列瑟艷科（Natalya Alexeyenko ）認為，影響體力和體能的因素很多，很難根據做多少個伏地挺身，嚴格定出某一年齡層是否健康的標準。

她說，「鍛鍊史、受傷或手術紀錄、目前的生活型態、營養、壓力的大小、姿態端正否、關節 運動能力、睡眠品質、康復的情況，都能夠影響一個人能做幾個伏地挺身。」

2019年一份針對男性的研究報告指出，能夠做完前述標準伏地挺身的成年人，罹患心臟病 的機率比做不到的人，低了96%，幾乎一倍。

經常運動，好處多多，包括罹患大腸癌的機率減少29%，各種原因死亡的風險減少31%，失智的機率減少35%，死於心臟病的風險降低38%，得糖尿病的風險也減低42%。

運動的好處不論年齡，疾病防治中心 進一步指出，對「年長者，還有額外的好處--跌倒的風險較低，延長獨立生活的壽命，改善腦部健康。」

為了自己的健康，即使做不到馬友診所建議的伏地挺身標準，多運動也是很好的補救之方，甚至更有效！