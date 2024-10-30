實測保存香蕉7種方法 廚房這一物最簡單好用

香蕉。Image by Couleur from Pixabay

在超市購買香蕉的人，可能常會感到懊惱，因為不出幾天，大部分香蕉都已太熟，無法享受其最佳風味。為了解哪種儲存方法能讓香蕉保持最佳狀態最久，生活消費網站Cubby撰稿人畢特曼（Ann Taylor Pittman）實地測試了坊間推薦的方法，其中包括放入冰箱和冷凍庫；以下是她測試的7種香蕉保存方法，並以滿分10分來評價。

1. 放入冰箱冷凍庫（4分）

畢特曼將部分去皮、部分未去皮的香蕉放入冷凍庫六天才品嘗，結果是所有未去皮的表皮都變黑褐色，且在未解凍時都無法剝皮；在完全解凍後，口感都很黏，吃起來都像還沒熟。畢特曼表示，許多資料指出，冷凍最適合成熟的香蕉，因低溫 可讓它們停止成熟；所以如不想浪費熟透的香蕉，可用這個方法。

2. 放入冰箱冷藏（5分）

和冷凍一樣，香蕉的表皮變深色，吃起來也未熟透，有種青澀風味。在冷藏六天後，表皮發黑、看似熟透，但口感仍堅實。畢特曼說，雖比從冷凍庫解凍的要佳，但味道卻不太好；除非想要保存已達最佳熟度的香蕉，才要將它們冷藏。

3. 置於檯面上（6分）

這個方法最省事，只需將香蕉放在室溫下的檯面上六天，結果看起來很成熟，有許多深褐色斑點與條紋。畢特曼表示，嘗起來很甜，中間的「線」明顯變黑，口感柔軟、有點黏，不適合直接吃，但可用來烘焙或打果汁。

4. 掛在鉤子上（8分）

畢特曼用金屬架，將香蕉掛在鉤子上，據稱可防止瘀傷，並讓香蕉均勻成熟；結果是表皮有許多棕色斑點、果肉軟硬適中、甜度增加。比放在櫃子上的保存的稍微好些，但還是成熟了不少，果肉中間的種子呈深褐色。

5. 莖部包覆保鮮膜（8分）

香蕉莖部會釋放出乙烯，導致香蕉成熟，因此抑制乙烯可延緩成熟速度。畢特曼表示，她用保鮮膜將莖部緊緊包住，結果與用掛鉤保存的不相上下；成熟度基本上完全相同，表皮都有深淺不一的斑點，果肉有些軟但不致太爛，比剛買回家時要甜一點，中間的種子也較黑。

6. 放入塑膠袋（8.5分）

雖然許多資料都警告不要將香蕉放入密封袋中，但畢特曼還是決定測試這個方法。測試期結束後，她發現袋子膨脹起來，好像有氣體釋放出。打開袋子時，香蕉表皮大多是鮮黃色，尾端還有一點綠，幾乎沒有斑點。她說，有趣的是果肉十分柔軟，有強烈的奶油味，味道不僅濃郁，且類似香蕉糖。她大感意外地說，它不是不好吃，但強烈奶油味不是她的菜。

7. 莖部包裹鋁箔紙（9.5分）

這個方法與保鮮膜類似，目的是抑制乙烯的釋放。畢特曼從廚房拿片厚鋁箔紙，緊緊包住莖部，結果比包覆保鮮膜的香蕉好，表皮僅有些小斑點，大部分仍是無瑕的黃色；果肉也比使用保鮮膜的更甜、更硬些。她說，她很樂意享受原味的香蕉，拿來當點心、切片加入燕麥片或是做三明治。