新研究：美國飲用水含砷問題 威脅數百萬人心臟健康

在美國各地的飲用水中發現的一種無色、無味、無臭的有毒金屬，在一項大規模的新研究中顯示與心臟病風險增加有關。Image by Pixabay from Pexels

在美國各地的飲用水中發現的一種無色、無味、無臭的有毒金屬，在一項大規模的新研究中顯示與心臟病 風險增加有關。

每日郵報（Daily Mail）報導，哥倫比亞大學研究人員檢驗了10萬名加州 人23年來的健康記錄，並將其與飲用水中砷（arsenic）含量進行比較。他們發現，暴露於高濃度砷長達十年或以上者，罹患心臟病的機率高出42%。

即使控制了高血壓、吸菸與運動習慣等因素，這種連結依然存在；即便飲用砷含量限值10微克/升以下的水，長期也會導致罹患心臟病風險增加5至20%。

研究報告的作者、環境與分子流行病學家桑切茲（Tiffany Sanchez）表示，這顯示目前有關飲用水中允許砷含量的政策可能需要重新檢視。美國地質調查局（USGS）先前的調查估計，有250萬名美國人飲用水可能來自受砷污染的水井。

目前尚不清楚砷是如何導致心臟問題，但較早的動物研究顯示，砷可能導致發炎，影響心臟分支血管的形狀；這些血管形狀的改變會影響血液流動，長期會對器官造成損害。

砷是一種存在於地表中的天然重金屬，可以進入空氣、水和土壤中。它最集中於新英格蘭 、中西部北部和西部部分地區的地下水中，加州是受此金屬含量高所困擾的州之一。

當長時間大量接觸這種無味、無色、無臭的金屬時，會對心血管、免疫與內分泌系統造成損害；它還會累積在肝臟、腎臟、前列腺與膀胱中。不過，研究人員仍無法確定長期暴露於多少砷會導致心臟病。

桑切茲表示，在醫界得出砷會導致心臟問題的結論前，還需要進行更多研究，且醫生也不確定這種金屬如何導致研究中發現的風險增加。通常血管狹窄與斑塊積聚會歸咎於飲食不當，導致膽固醇與脂肪在血液中堆積、阻塞心血管系統。

關切砷問題的民眾可使用家用濾水器來降低風險，但加拿大濾水設備供應商EcoWater Systems提醒，多數人所使用的Brita品牌可能無法有效去除砷，可尋找較為有效的逆滲透濾水系統、含活性氧化鋁的過濾器或離子交換樹脂濾水器。