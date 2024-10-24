庭院種植這5種樹 可提升房產價值
無論擁有的庭院大小，只要有棵美麗、遮蔭的樹，戶外空間就會變得更吸引人。園藝設計師塞佛妮（Kat Aul Cervoni）表示，從美學的角度，樹木能增加周遭房屋的深度與層次感，且隨季節變化，會開花的樹更可成為景觀中引人矚目的亮點。
裝潢設計網站House Beautiful報導，許多建設公司現在都將樹木納入整體規畫的一部分。建築師簡森（Christopher Janson）表示，隨著人們意識到親近大自然的重要，社區整體規畫正轉向將此視為設施的一部分，例如捨棄健身中心，改為戶外步道系統。
House Beautiful稱，雖然無法量化樹木能提供的所有好處，也無法量化樹木能為房產增值多少，但最近的幾項研究顯示，擁有大樹能顯著提升房屋的價值，估計約達數千元，更不用說樹木給居住者帶來的生活樂趣了。
樹木能為房產增值多少？
內布拉斯加州大學最近的一項研究評估了樹木提供的經濟與生活品質效益，城市森林計畫專家史密斯（Pete Smith）表示，研究發現，精心養護的樹木可能會影響房屋的售價以及銷售的速度。雖然很難在全國範圍有個具體的金額，但狀況良好的庭院樹木能會房屋增值 10%至20%。在俄勒岡州波特蘭進行的一項調查發現，住宅附近的樹木平均可為房價增值8870元，並縮短銷售時間。
大型樹木提供的其他好處包括：維持鄰近社區的整體房產價值、防風遮蔭、水土保持、吸收雨水和降低交通噪音。史密斯說，這些都是在院子裡種樹的好理由；此外，觀賞樹木成長以及可寄情養性，「就不僅是經濟上的好處了」。
該種植哪種樹木？
一棵樹可能需要15年或更長時間才能達到成熟期，或者長到相當的高度與寬度提供樹蔭，但塞佛妮推薦以下這5種可快速生長的樹木：
- 水樺（River birch），樹皮剝落十分有趣，樹形美觀。
- 改良紅楓「十月光輝」（October Glory）或火焰楓樹（Autumn Blaze），秋天色彩繽紛。
- 東方紫荆（Eastern redbud），為春天增添迷人色彩，心形花瓣小巧可愛。
- 紫薇（Crape myrtle），適應力強，花期長。
- 日本柳杉（Cryptomeria japonica），具有獨特質感的常綠喬木。
至於有一種樹是絕對不能種的，塞佛妮說，那就是豆梨（Bradford pear），這種樹曾是各地建商的寵兒，但木質脆弱，會在成熟時迸裂；此外，春天盛開的花聞起來像腐爛的魚或尿味，「完全不能提升吸引力」。
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