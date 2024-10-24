庭院種植這5種樹 可提升房產價值

東方紫荆（Eastern redbud）。Image by Mike Goad from Pixabay

無論擁有的庭院大小，只要有棵美麗、遮蔭的樹，戶外空間就會變得更吸引人。園藝設計師塞佛妮（Kat Aul Cervoni）表示，從美學的角度，樹木能增加周遭房屋的深度與層次感，且隨季節變化，會開花的樹更可成為景觀中引人矚目的亮點。

裝潢設計網站House Beautiful報導，許多建設公司現在都將樹木納入整體規畫的一部分。建築師簡森（Christopher Janson）表示，隨著人們意識到親近大自然的重要，社區整體規畫正轉向將此視為設施的一部分，例如捨棄健身中心，改為戶外步道系統。

House Beautiful稱，雖然無法量化樹木能提供的所有好處，也無法量化樹木能為房產增值多少，但最近的幾項研究顯示，擁有大樹能顯著提升房屋的價值，估計約達數千元，更不用說樹木給居住者帶來的生活樂趣了。

樹木能為房產增值多少？

內布拉斯加州大學 最近的一項研究評估了樹木提供的經濟與生活品質效益，城市森林計畫專家史密斯（Pete Smith）表示，研究發現，精心養護的樹木可能會影響房屋的售價以及銷售的速度。雖然很難在全國範圍有個具體的金額，但狀況良好的庭院樹木能會房屋增值 10%至20%。在俄勒岡州 波特蘭進行的一項調查發現，住宅附近的樹木平均可為房價增值8870元，並縮短銷售時間。

大型樹木提供的其他好處包括：維持鄰近社區的整體房產價值、防風遮蔭、水土保持、吸收雨水和降低交通噪音。史密斯說，這些都是在院子裡種樹的好理由；此外，觀賞樹木成長以及可寄情養性，「就不僅是經濟上的好處了」。

該種植哪種樹木？

一棵樹可能需要15年或更長時間才能達到成熟期，或者長到相當的高度與寬度提供樹蔭，但塞佛妮推薦以下這5種可快速生長的樹木：

- 水樺（River birch），樹皮剝落十分有趣，樹形美觀。

- 改良紅楓「十月光輝」（October Glory）或火焰楓樹（Autumn Blaze），秋天色彩繽紛。

- 東方紫荆（Eastern redbud），為春天增添迷人色彩，心形花瓣小巧可愛。

- 紫薇（Crape myrtle），適應力強，花期長。

- 日本柳杉（Cryptomeria japonica），具有獨特質感的常綠喬木。

至於有一種樹是絕對不能種的，塞佛妮說，那就是豆梨（Bradford pear），這種樹曾是各地建商的寵兒，但木質脆弱，會在成熟時迸裂；此外，春天盛開的花聞起來像腐爛的魚或尿味，「完全不能提升吸引力」。