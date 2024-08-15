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用不沾鍋後胸悶咳嗽「鐵氟龍流感」關鍵1物質 5大QA解惑

記者李青縈／台北即時報導
不沾鍋的塗料恐產生燻煙，導致人們引起少見的過敏現象「鐵氟龍流感」。不沾鍋示意圖，本報資料照片。
不沾鍋的塗料恐產生燻煙，導致人們引起少見的過敏現象「鐵氟龍流感」。不沾鍋示意圖，本報資料照片。

有醫師於網路分享，自己診斷到一名「鐵氟龍流感」患者，恐是台灣第一例。患者在使用不沾鍋後出現胸悶、咳嗽、X光等症狀，更有輕微浸潤肺炎現象。究竟什麼是鐵氟龍流感？聯合報整理5大QA解惑。

Ｑ1：鐵氟龍流感是什麼疾病？

鐵氟龍流感是一種「過敏反應」，而引起的類感冒現象，鐵氟龍流感正式的名稱為「聚合物煙霧熱」。

引起鐵氟龍流感的主因是，聚合物在不正常高溫（溫度過高，或是有刮傷）下加熱產生的燻煙，民眾吸入燻煙後，產生類似流感的症狀，如發燒、頭痛、倦怠等症狀，嚴重時，也會導致肺部發炎。

鐵氟龍流感的名稱，雖有「流感」二字，但不是因為病毒或是細菌引起的疾病，因此不是一種傳染病，也不會人傳人。

Ｑ2：鐵氟龍是什麼？

不沾鍋鍋內塗有一層聚四氟乙烯（PTFE） 的塗料，俗稱「鐵氟龍（Teflon）」，具有耐高低溫（-190至260℃ ）、耐蝕性（抗酸抗鹼） 等性能。

Q3： 鐵氟龍為何會產生危害？

此塗料的特點為烹調時使用油量較少且食物不易沾黏附著，鍋具較易清洗。然而，塗料中含有全氟辛酸（PFOA），此物質加熱至327℃時，溶出機率增加；全氟辛酸目前被國際癌症研究機構 列為第2B 類可能致癌物質。

一般在鍋具沒有刮傷的狀況下不會釋出全氟辛酸，但全氟辛酸本身在環境中不容易分解，會變成持久性有機污染物。美國的化工公司杜邦的周邊居民就曾被發現膽固醇較高，後續研究下更發現全氟辛酸可能會造成甲狀腺、肝臟、生殖、免疫功能方面的疾病，也可能會導致腎臟癌、肝臟癌、乳癌等。

Q4：不沾鍋還能買嗎？

各國陸續對全氟／多氟烷基物質（PFAS）祭出管制，例如美國環保署訂嚴格標準，水中全氟辛酸、全氟辛烷磺酸（PFOS）等必須小於4ppt（兆分之一），我國也禁用PFOA。目前市售不沾鍋理論上已經不會買到含有PFOA成分。

Ｑ5：如何挑選不沾鍋？

食藥署指出，民眾挑選食品容器時注意兩要點。第一：產品標示內容，如不沾鍋表面出現刮傷、受損、甚至裂痕等情形，應更換新品；第二：使用不沾鍋時，避免過度用力剷刮表面，及烹調帶硬殼海鮮或帶堅硬骨頭的食材，也避免再無油無水狀態下空燒鍋具，同時不要過度用力以鋼刷刷洗，減少因磨損、異常高溫的溶出風險。

流感 高溫 癌症

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