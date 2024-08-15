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要健康就不要喝酒 最新研究：年長者一滴也有害

記者張聲肇／即時報導
一項新研究指出，酒精對健康有害，而且年紀越高，害處越大。(Pexels@Kampus Production)
一項新研究指出，酒精對健康有害，而且年紀越高，害處越大。(Pexels@Kampus Production)

最新研究指出， 要健康就不要喝酒，酒精對健康毫無益處，反而有害，而且年紀越大，害處越大，對年長者，一滴也有害。

英國一項長達12年的研究，追蹤13.5萬60歲以上的人，結論之一：即使少量喝酒，也會增加癌症死亡的機率，住在窮困區且身體狀況不佳的人，尤其如此。

此一發現與過去某些研究的結論相牴觸。過去有不少研究發現，「適度」飲酒，尤其是紅酒，對心臟有好處。此一結論其實根據相當薄弱--嗜好杯中物的法國人，罹患心臟病的比率較低。

12日發表在「美國醫學會網路開放」期刊的最新研究指出，微量或適量喝酒的人，不論身體狀況或社經地位如何，死於心臟病的機率都未減少。

研究報告的領銜作者是馬德里自治大學（Universidad Autónoma de Madrid）預防醫學與公衛學助理教授歐圖拉（ Rosario Ortolá）。她說，「少量喝酒和總體死亡率之間的有利關聯，我們找不到證據。」相反，她說，喝酒不但毫無益處，只要喝下一滴，就可能提高罹癌的風險。

研究又發現，男性每天喝40公克、女性每天喝20公克的酒，就算是「重度飲酒」習慣，這種人更可能死於不同的原因或疾病。

男性每天飲用20-40公克，女性10-20公克，就算「中度飲酒」。

蒸餾酒品協會負責科學研究的資深副會長伯格（Amanda Berger）說，這項研究跟數十年來踏實的科學證據互相矛盾，科學研究一向都指明，適度飲酒的人至少和不飲酒的人一樣長壽，適度飲酒者和終身戒酒者比起來，也是一樣。

不過，也有研究顯示，即使每天只喝一種含酒精的飲料，也可能讓人的壽命減少約兩個半月。另一研究指出，滴酒不沾或盡量少喝，可以大幅降低罹患口腔癌和食道癌的風險。

歐圖拉團隊的研究的確也指出，若光喝葡萄酒，且只用餐時喝，會降低死亡風險，特別是癌症死亡的風險，她認為這是因為酒精吸收得較慢，或反映了其他有利健康的生活型態。

美國政府的飲食指南說，酒喝少些比喝多些更有利健康，女性宜自我設限每天一杯，男性兩杯。加拿大的健康指南也於2023年更新為「即使一滴，也不利健康。」

心臟病 癌症 加拿大

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