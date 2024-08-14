六種常見保健食品 研究：對肝臟傷害大

一項研究顯示，六種宣稱能增強免疫功能與活力的保健食品可能會對肝臟造成永久性的傷害。(Pexels)

一項研究顯示，六種宣稱能增強免疫功能與活力的保健食品可能會對肝臟造成永久性的傷害。

每日郵報（Mail Daily）報導，密西根州的研究人員分析了近萬名美國成年人在三年內接受調查的數據，詢問參與者服用薑黃、綠茶萃取物與南非 醉茄（ashwagandha）等六種普遍但功效未經證實的保健食品頻率，發現每20個美國人中就有1人服用，其中最受歡迎的是年長女性試圖用來治療關節 炎、活力衰退與潮熱等健康問題。

他們警告說，這些常見的保健食品可能含有導致永久性肝臟損傷與器官衰竭的成分。密西根大學腸胃病學家莉克希莎（Alisa Likhitsup）表示，草藥與保健食品（HDS）包含大量產品，每天有數百萬人服用這些來改善健康狀況、治療小病痛；在對證實與肝臟毒性效應相關的HDS產品進行的化學分析顯示，產品標籤與檢測 成分經常出現差異。

近日發表在「美國醫學會雜誌」（JAMA）網路版的這項研究採用了「全國健康與營養調查」（NHANES）的數據，該調查詢問了9685名參與者在過去30天內服用薑黃、綠茶萃取物、藤黃果、黑升麻、紅麴與南非醉茄等六種保健食品中任一種的頻率。約58%表示至少服用過其中一種，而服用這些保健食品者比沒有服用過的平均年齡大8歲，即52歲。

保持整體健康、預防疾病和提高免疫力是參與者服用保健食品的主要原因。服用薑黃者中有四分之一是為了關節健康或關節炎，而服用綠茶則是為了補充活力。此外，70%的藤黃果使用者是為了減肥，84%服用黑升麻是為了治療潮熱；在服用紅麴者中，每10人就有9人是為了改善心臟健康。

研究人員沒有具體說明這些保健食品中的哪些成分可能導致肝臟問題，但他們警告，這種影響不僅很嚴重，還會導致死亡或肝移植。

這項新研究的局限是，未解釋服用這六種保健食品導致肝臟損傷的確切風險；此外，保健食品的成分差異極大，因為不受聯邦食品與藥物管理局（FDA）監管。