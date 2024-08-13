香蕉皮泡水養綠植有用嗎？專家怎麼說

「自製香蕉水」，真的有助於植物生長嗎？(Pexels)

常滑短片的民眾最近可能看到一個園藝小妙招：將香蕉皮浸泡在水中，然後再將此「自製香蕉水」澆在室內植物上，號稱香蕉皮浸泡在水中可以釋放營養素(如鉀和維他命C)，相當於肥料泡水，有益於您的植物生長。但這真的有效嗎？

「生活教主」瑪莎．史都華的網站MarthaStewart.com指出，目前尚無定論。香蕉富含鉀，人類可以直接食用香蕉來吸收，因為這是我們的消化方式；但植物的話，需要被其它有機體分解到足夠細小的程度，然後才能溶解讓根吸收。僅僅將香蕉皮切塊、浸泡在水中兩到三天再濾出液體，釋放出的營養物質可能比網路傳言說的更少。

北卡羅來納州 立大學(North Carolina State University)土壤肥力專家加提波尼(Luke Gatiboni)表示把香蕉皮與水混合幾天，只能釋放很少量的營養物質，因為微生物的分解需要時間，所以需要等到這些材料「腐爛」，這樣營養物質才會被釋放出來。土壤中的微生物正是這個過程的關鍵，這些微生物會分解有機碳鏈並釋放營養物質。

香蕉皮水的營養價值有待商榷，而它是否有益於植物更是少有研究。俄勒岡州 立大學(Oregon State University)園藝學家愛德蒙茲(Brooke Edmunds)說目前沒有任何研究定義出香蕉皮水的成分是什麼。「鉀會從果皮中滲入水中嗎？香蕉的皮有多熟(青色、黃色、棕斑、完全變棕)？除了鉀還有什麼會滲入水中？」這些都是很大的未知數。

總而言之，看似方便的香蕉皮水可能遠不如老方法：香蕉皮堆肥，這已證明一定能促進植物生長。將香蕉皮堆肥比製作香蕉水對植物有更直接的好處，讓微生物和食碎屑動物(detritivore，如蚯蚓)來完成它們的工作，分解香蕉皮中的有機物質。加提波尼說，堆肥過程中至少部分有機化合物將被微生​​物分解，釋放出可供植物直接利用的養分。

如果還是喜歡「液體肥料」的想法，那麼可以試著自己製作堆肥湯(compost tea)，也就是把成品的堆肥土泡水以提取堆肥的營養物質和微生物，數天後便能取用；再者最省事有效的方法便是花錢直接買市面上的液體和固體商業肥料。