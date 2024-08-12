天氣快要轉涼 後院種的蔬菜也該「換季」

生菜(lettuces)通常55至65天後即可食用，但由於高溫下發芽效果不佳，最好在室內播種或在苗圃購買新生植物(starter plants)。美聯社

夏季逐漸進入尾聲，不久後天氣就要開始轉涼，全美許多地區園藝種植差不多該準備換季了，可在院子裡改種秋季蔬菜。

美聯社園藝專欄作者達米亞諾(Jessica Damiano)八月初挖甜菜(beets)時，意識到是時候種一些秋季蔬菜了，無論是在紐約郊區、或者至少有三季且九月之後不結冰的任何地方都可這麼做。

達米亞諾認為，現在要收割的不只是甜菜，還包括所有冷季蔬菜，在抽芽或開花前挖出成熟塊根作物並砍掉葉類蔬菜。

天涼時，害蟲、疾病和雜草較少，因此，一年之中的晚季種植作物比春季種植作物更容易照顧，不過，有些植物可能需要格外保護以免受到夏末陽光照射，輕質罩子、打開的雨傘都可派上用場，有效達到目的。

甜菜需要50到70天成熟，趁現在種植多種一些，可在秋季收割。而且隨著氣溫逐步下降，晚季栽種的甜菜往往比春季種植的甜菜更甜、顏色更鮮豔。

生菜(lettuces)通常55至65天後即可食用，但由於高溫 下發芽效果不佳，最好在室內播種或在苗圃購買新生植物(starter plants)。

亞洲蔬菜、芝麻菜、菠菜和芥菜是成熟最快的涼季作物；今天播種，月底即可收成。

蘿蔔成長速度更快，從種子到成熟可食用只要三周。

蕓薹屬(Brassica)或油菜作物是一類蔬菜，包括西蘭花、球芽甘藍、捲心菜、花椰菜、羽衣甘藍和大頭菜，成長期較長，約60至90天，在華氏32度的輕度霜霜後味道更好。

第二批作物如甜菜(成長期50至75天)、豌豆(60天)甚至菜豆(45至70天)也可在夏末種植。栽種前務必檢查種子包裝上的成熟日期，確定在霜凍襲擊前成熟。如果錯過了，明年可提早在室內種植或開始播種。

此外，也可嘗試栽種中國羽衣甘藍或中國西蘭花，比標準西蘭花更易種植，莖和黃色或白色花蕾可在生長過程中收穫，一般只需 45天。

如果實在沒有時間，可考慮適合放人沙拉的日本 芥菜Mizuna，短短 3 週內可收割外葉，35天內開始食用整株植物。