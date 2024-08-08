最新研究：喝塑膠瓶裝水 恐讓血壓升高

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歐洲研究證實，有習慣喝塑膠瓶裝水的民眾，因為「微塑膠」(microplastics)進入血液，容易導致血壓升高，建議消費者不要喝瓶裝水。

根據英國每日郵報(Daily Mail)報導，刊登在國際性科學刊物「微塑膠」(Microplastics)的這份研究報告，要求參與實驗的八名男性與八名女性，每天只能攝取自來水補充水分，禁止攝取任何塑膠瓶或玻璃瓶的瓶裝飲料，並在實驗期間持續對受試者測量血壓。

兩周後，所有受試者的舒張壓(diastolic blood pressure)明顯出現統計學上的下降，對此研究人員強調：「實驗結果顯示，血壓會隨著塑膠吸收量減少而降低，因此我們認為血液中存有的塑膠顆粒，可能導致血壓升高。」

這項研究結果也是首次證實，減少使用塑膠可能有降血壓的效果，可能是受益於血液中所含塑膠顆粒體積減少之故。

過去已有研究證實，玻璃瓶裝飲料也含有微量塑料可能引發高血壓 ，增加罹患心血管疾病 的風險，因此該研究證實，只要受試者停止喝塑膠瓶裝或玻璃瓶裝的飲料(包括水)，而且只能喝自來水的情況下，兩周後血壓就會下降。

研究表明，「微塑膠」是經由紫外線輻射分解或產生的微小顆粒，在現代生活中無處不在，包括唾液、心臟組織、肝臟、腎臟與胎盤都發現微塑膠，不過多項研究證實，塑膠瓶裝飲料所含的「微塑膠」濃度最高。

奧地利多瑙河私立大學(Danube Private University)研究人員表示：「我們觀察到的血壓變化，所以減少塑膠顆粒攝取，即可降低心血管疾病風險。」並強調：「經過廣泛研究，我們得出的結論，就是大家應該避免喝塑膠瓶裝飲料。」