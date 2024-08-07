行駛淹水路面 老司機：這件事千萬不能做

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雨天開車，駕駛人最害怕的就是車子打滑，輪胎無法附著地面，失去了轉向、煞車與加速的動力。加州 AllGood駕駛學校創辦人、有27年開車經驗的托馬斯（Mike Thomas）表示，這簡直像開著一艘船，輪胎完全沒有與路面接觸，當它們再次著地時，車子身在何處只能聽天由命，「這十分嚇人」。

最大錯誤：猛踩煞車

網路媒體哈芬登郵報（Huffpost）報導，如果碰上一個輪胎或所有輪胎都打滑，有件事絕對不能做，以免變得更糟。托馬斯指出，當車輛打滑不受控制時，害怕是正常的，但要記住保持冷靜，緊握方向盤、慢慢鬆開油門、不踩剎車，直到輪胎恢復附著力。他說，最大的錯誤就是猛打方向盤或猛踩煞車。

「消費者報導」負責評鑑輪胎的皮茲佐科斯基（Ryan Pszczolkowski）解釋為什麼不要突然急轉彎，他說，當回到乾燥的路面時，若車輪已經轉向，突然間有了抓地力，車就會向某一邊暴衝。

在輪胎恢復附著力前，雙手不能離開方向盤，並保持警覺。佛羅里達州Pinellas駕駛學校負責人佛蘭克（Steve Frank）說，如果一個後輪開始打滑讓車子向右滑動，就順著打滑的方向右轉，並嘗試恢復附著力。他說，基本上是要阻止汽車旋轉。

發生打滑時，急煞車不僅無濟於事，還可能導致煞車鎖死。托馬斯說，如果煞車被鎖死，車身會側傾，可能造成翻車。

如何避免發生打滑

檢測 胎壓：適當充氣且胎紋較深的輪胎是避免打滑的最佳方法。佛蘭克表示，充氣不足、胎紋磨損的輪胎很難讓水通過；因此不要忽視胎壓監測系統發出的警告。

剛下雨時要格外小心：開始下雨的前幾分鐘比雨勢最猛時更容易發生打滑，尤其是在一段時間未下雨的情況下。佛蘭克指出，這是因為車輛留在路面上的油都會浮在水面，使馬路變得更滑。

暴雨 中不要急速行駛：在暴雨時慢速行駛可以讓駕駛人有更多的時間不必透過緊急煞車或急轉彎來應變。如果可能的話，避免在積水或水坑上行駛，因為小水坑下面可能是個「巨大的坑洞」。

淹水時不要開車：暴風雨來臨時最好不要開車，被水淹沒的道路尤其危險。美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）網站說明，駕駛人往往低估大水的威力，只需12英吋的急流就能衝走大部分車輛，而兩英尺的洶湧水流就可衝走大部分卡車和SUV。