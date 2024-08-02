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夏天絕不要把這些日用品留在車內

編譯周芳苑／即時報導
氣溫升高時，擺在車內的瓶裝水可能引發火災，尤其是裝有透明液體的透明瓶子。美聯社
氣溫升高時，擺在車內的瓶裝水可能引發火災，尤其是裝有透明液體的透明瓶子。美聯社

夏日炎炎、熱浪當頭，幼兒和寵物長留車內非常危險，把許多人常用的瓶裝水、帶有鋰電池的電子產品放在熱車內也很危險。

俄克拉荷馬州中西城消防局(Midwest City Fire Department)行政主管理查森(David Richardson)表示，意想不到的是，氣溫升高時，擺在車內的瓶裝水可能引發火災，尤其是裝有透明液體的透明瓶子。

根據陽光照射的角度，瓶子和瓶內液體的反射特性足可將附近物體加熱到可燃程度。

理查森第一次得知瓶裝水具有這樣的潛在危險時，他並不相信，於是自行進行測試，發現瓶裝水就像放大鏡一樣，能夠在紙上燒出一個洞。

理查森強調，瓶裝水燃燒的條件是瓶子和液體透明、陽光射入汽車的角度恰到好處。有色車窗車輛可望避免類似危險。他說，這樣危險發生機率小，但並非不可能。

在熱車中烘烤許久的塑膠瓶裝入液體也可能影響人體健康。

毒理學家和委員會認證的急診醫學醫師維德默 (Stephanie Widmer)說，瓶子長時間暴露在高溫下會讓裝入瓶中的液體被毒素污染。

此外，理查森說，帶有鋰電池的電子產品如電子煙、電動滑板車或玩具，留在熱車內也可能造成危險。電池周圍的塑膠外殼萬一熔化、導致鋰離子電池不僅久置高溫下並受到陽光直射，可能爆炸。

專家警告，另有其他日用品也不要留放在炎熱汽車中，可能爆炸，包括氣霧罐、罐裝和瓶裝汽水以及打火機；而且，防曬霜、藥品和酒精久置車內恐將變質，眼鏡和太陽眼鏡則可能融化和變形。

將嬰幼兒留在熱車內更是危險。

今年迄今為止，全美已有十多名兒童在高溫下被留在車內死亡；另據 KidsAndCars.org 統計，1990 年以來，近 1100 名兒童在高溫汽車中死亡。

氣象預報稱，全美大部分地區今夏將持續出現極端高溫。

高溫 寵物 馬州

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