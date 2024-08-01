飯後真的要等半小時以上才能游泳嗎？

對只是悠閒地游個泳來說，飯後跳進泳池或海裡無關緊要；但對真正要游泳或運動的人，需讓食物消化一下，以免抽筋，就像飯後不要立即跑步一樣。美聯社

每位父母親總是會提醒孩子，吃完飯後不要馬上跳進游泳池，其實他們被誤導了。醫生表示，在多數情況下，飯後至少等30分鐘才去游泳，是沒有必要的。

美聯社報導，這個古老的觀念源於飯後血液會流向飽脹的胃而不是肌肉，擔心游泳時可能導致溺水或抽筋。

克利夫蘭診所的巴傑特（Matthew Badgett）醫生指出，事實上，身體在進食後仍有大量血液會流向肌肉。 巴傑特曾是高中游泳校隊一員，他習慣在比賽前吃幾根香蕉，喝些水或運動飲料開特力（Gatorade）。

巴傑特表示，這個古老的警告，反而可能引起併發症 。游泳前解渴很重要，尤其是在艷陽高照的日子；人們通常沒有意識到脫水的問題，可能導致肌肉抽筋。他說，在水裡游泳也會出汗，但往往沒感覺到水分的流失。

因此，對只是悠閒地游個泳來說，飯後跳進泳池或海裡無關緊要；但對真正要游泳或運動的人，需讓食物消化一下，以免抽筋，就像飯後不要立即跑步一樣。

此外，幾杯啤酒下肚後游泳也有風險。酒後游泳，情緒上容易亢奮，但身體協調性變差，導致做出錯誤的選擇；尤其夏天在海邊遇上急流或漲潮時更危險，巴傑特說，「因為反應會變遲鈍」。