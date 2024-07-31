不想吃糖 哪個是最健康的甜味劑？

糖。圖：pixabay

糖的最基本結構是葡萄糖，是身體必要的營養素之一。營養師莉佐（Natalie Rizzo）表示，人體需要葡萄糖來維持生命並茁壯成長，它能為大腦、肌肉與器官提供動力，使其發揮日常功能；此外，葡萄糖還能為運動補充能量。

網路媒體Today報導，明尼蘇達大學營養學教授斯萊文（Joanne Slavin）指出，糖本身不是壞東西，人們擔心的是飲食中的額外熱量。

什麼是最健康的甜味劑？

莉佐表示，可用水果或100%果汁來增加食物或飲料的甜味，如在原味優格中加入新鮮草莓、在燕麥粥中加入香蕉或在氣泡水中加點柳橙汁是較健康的作法。斯拉文也說，如果需要甜味，就用水果吧。

至於咖啡 或茶中最健康的甜味劑，兩位營養專家都表示，基本上取決於個人喜好，因為沒有太大差異。莉佐指出，所有添加的糖都很類似；斯萊文說，從健康的角度，它們都差不多。

斯萊文表示，從口味測試結果，對多數人而言，沒有比蔗糖或白糖更美味了，一茶匙的熱量約16卡路里。美國心臟協會（AHA）建議，女性每日攝取的添加糖應在六茶匙以下，男性為九茶匙以下；但該協會指出，一般人的攝取量都超標二至三倍。

人工甜味劑與糖

人工甜味劑（代糖）是化學合成，屬於非營養性甜味劑；它們不含碳水化合物，因此不會對血糖產生影響，且無熱量。食品藥物管理局（FDA ）批准的六種人工甜味劑為阿斯巴甜（Aspartame）、安賽蜜（acesulfame potassium）、三氯蔗糖（sucralose）、紐甜（neotame）、愛得萬甜（advantame）與糖精（saccharin）。

世界衛生組織（WHO ）建議不要使用「非糖的甜味劑」來控制體重，稱它們毫無功效。2023年，WHO將阿斯巴甜歸為可能致癌物，但FDA不同意，指阿斯巴甜是「最經得起科學檢驗的食品添加劑之一」。

莉佐說，她不太擔心人工甜味劑。斯萊文也表示，如果人工甜味劑的安全性不被認可，便不會出現在市場上；她認為它們是種營養調節工具，幫助人們減少糖的攝取。她說，不必糾結細枝末節，對很多人來說，人工甜味劑不是必需品，只是個人選擇。