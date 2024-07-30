使用不沾鍋要小心了…美「鐵氟龍流感」暴增 創23年新高

不沾鍋塗層「聚四氟乙烯」(PTFE)過熱，塗料向空氣中釋放，被吸入人體內後會引起類似流感的症狀，包括胸悶、咳嗽、呼吸困難和頭痛等。(Amazon)

根據最新統計報告發現，家庭普遍使用的不沾鍋去年在全國引發260餘例「聚合物煙霧熱」(polymer fume fever)病例，創下23年來新紀錄，再度引發外界對不沾鍋安全的疑慮。

根據美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，「美國毒物中心」(America's Poison Centers)與聯邦政府合作在全國成立的55間毒物中心2023年接獲超過265例、俗稱「鐵氟龍流感 」(Teflon flu)的「聚合物煙霧熱」病例，創下2000年以來病例數最多紀錄，至於過去20年來，全國累計接獲3600多例疑似病例。

「聚合物煙霧熱」是因為不沾鍋塗層「聚四氟乙烯」(PTFE)過熱，塗料向空氣中釋放，被吸入人體內後會引起類似流感的症狀，包括胸悶、咳嗽、呼吸困難和頭痛等。

聯邦疾病防治中心 (CDC)表示，PFAS是一種人造化學物，屬於「永久性化學物質」，數十年來用於製造不沾鍋、化妝品與防水服裝等，不過有研究證實在某些情況下，PFAS會對人體構成危害，不過國內製造PFAS商品不需在外包裝上標示。

急診科醫師薩頓(Darien Sutton)表示，「聚合物煙霧熱」症狀一般只需二至三天就會消失，但醫界尚不清楚長期影響；他說：「我們確信PFAS這類化學物質與甲狀腺異常、腎臟癌之類的癌症 以及部分不孕症都有關聯。」並強調：「要確保不沾鍋產品的安全性，至關重要。」

薩頓建議消費者應該檢查家中使用的不沾鍋具是否有磨損，如果使用超過三至五年就應該丟棄。

根據德國一項研究，不沾鍋乾燒30分鐘後所排放的PFAS排放量，結果發現溫度愈高、排放量也愈高，因此不沾鍋製造商強調，正確使用不沾鍋具的重要性，應避免表面塗層受損，含有鐵氟龍塗料的不沾鍋具應避免預熱鍋具或直接放入烤箱加熱，更不可加熱至500度以上高溫。

毒物控制中心(The Poison Control Center)建議民眾一旦罹患「聚合物煙霧熱」，應盡速遠離煙霧並喝下大量水份，服用非處方止痛藥減輕發燒與疼痛症狀，至於肺病患者或症狀持續不退時，應該盡速就醫治療。