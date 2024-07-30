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想降低三酸甘油脂 好市多這種冷凍食品能幫你

編譯周靜芝 / 即時報導
好市多有多種冷凍食品，可作為均衡飲食的一部分，並有助降低三酸甘油脂。美聯社
好市多有多種冷凍食品，可作為均衡飲食的一部分，並有助降低三酸甘油脂。美聯社

三酸甘油脂（triglyceride）被認為與心臟病有關，人體需要它才能獲得能量並發揮應有功能，但攝取過多則會對健康造成危害。如果正在尋找一種能控制三酸甘油脂的冷凍食品，健康飲食網站Eating Well採訪了多位營養師，詢問他們賣場好市多Costco）裡有助降低三酸甘油脂的最佳冷凍食品。

營養師柏格斯（Mackenzie Burgess）表示，三酸甘油脂是血液中的一種脂肪，有多種因素會引起三酸甘油脂過高，其中包括肥胖、攝取大量糖份與不健康脂肪、缺少運動、過度飲酒、某些藥物以及糖尿病、甲狀腺功能低下等疾病。

至於飲食方面，專家建議均衡攝取各種食物；不過，有些要少吃，有些則要多吃，才能控制三酸甘油脂的水平。

好市多有多種冷凍食品，可作為均衡飲食的一部分，並有助降低三酸甘油脂。Eating Well指出，其中有一種是好市多冷凍食品中的最佳選擇，那就是自有品牌科克蘭（Kirkland Signature）的綜合冷凍莓果（Three Berry Blend）。

科克蘭綜合冷凍莓果含有覆盆子、藍莓與黑莓；莓果與改善血脂有關，包括降低三酸甘油脂。綜合冷凍莓果能讓人輕鬆吃到多種莓果，因為是冷凍的，在食用前無需清洗，也不必擔心會變質或發霉；存放在冷凍庫中，隨時可將它們添加到正餐或零食中。

營養師瑪德茲（Lauren Mardeusz）表示，她經常向客戶推薦這款冷凍的綜合莓果，因為纖維含量極高，且味道很好；在奶昔或燕麥粥中加入這些莓果，是增加纖維攝取量與降低三酸甘油脂的絕佳方法。一杯綜合莓果含有5克纖維，是這種有益心臟健康營養素的良好來源。

除了高纖之外，柯克蘭綜合冷凍莓果具有天然甜味，不含任何添加糖，這對三酸甘油脂過高並希望飲食減糖者來說尤其有益。

好市多 心臟病 Costco

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