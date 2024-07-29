每份不超過1元 9種補腦良物

莓果。Image by PublicDomainPictures from Pixabay

腦科醫生艾莎（Ayesha）與迪恩·謝爾澤（Dean Sherzai）夫婦專注研究如何擁有健康的大腦，兩人提到一項對芝加哥公共住房與養老院老年人飲食調查的大型研究顯示，堅持有利大腦飲食者罹患失智症的風險可降低53%。

內幕（INSIDER）新聞報導，謝爾澤夫婦倡導人們可立即做出簡單的飲食改變來促進認知健康，而非等出現失智症狀才依賴藥物治療。以下是9種可補腦食物的花費與功效：

1. 綠葉蔬菜

花費：每份袋裝菠菜（2杯）約1元。

功效：每天至少攝入一份生菜、菠菜或羽衣甘藍等綠葉蔬菜，與老年人在工作記憶、空間意識和感知上有更好的表現有關。科學家認為，綠葉蔬菜中的葉酸、硝酸鹽和葉黃素等營養物質對神經有保護作用。

2. 豆類

花費：罐裝鷹嘴豆、黑豆或袋裝扁豆等，每份0.5元或更低。

功效：研究證實豆類等植物蛋白對老化的大腦有益，營養學家指出，部分原因是豆類富含維生素B，有助保持神經系統正常運作。

3

. 莓果

花費：一盒新鮮草莓、覆盆子或黑莓約3-7元，而一份莓果為半杯，費用約1元或更少；此外也可選擇營養價值相同但更便宜的冷凍莓果。

功效：藍莓、覆盆子與草莓含有豐富化合物，有助保持細胞良好運作；還能防止一些與認知能力下降有關的氧化壓力，但兩者的確切關聯有待更多研究。

4. 全穀物

花費：與豆類相似，燕麥、布格麥、玉米、小米、藜麥或糙米等，一般低於、甚至遠低於每份1元。

功效：全穀物能有效預防認知退化，與能幫助人體抗發炎有關；此外，還能有效預防糖尿病、心臟病 等，這些疾病會影響血管健康，加速認知能力衰退。

5. 堅果

花費：一磅重的核桃 或杏仁約5-6元，每份的花費不到0.5元。

功效：堅果被認為對大腦有益，因所富含的營養物質能改善血管健康並抑制發炎。謝爾澤說，核桃尤其受到青睞，因為有豐富的omega-3，而這是大腦唯一需要的脂肪。

6. 香草植物與辛香料

花費：幾分錢

功效：香料能促進認知健康的原因很多，例如健康專家鍾愛的薑黃，有很好的抗發炎效果，且與改善認知功能有關；其他香料也各具優點，如肉桂（抗發炎）與辣椒、黑胡椒（促進其他營養素吸收、保護神經）。

7. 種子

花費：奇亞籽、南瓜籽等每份約0.35-0.75元。

功效：與堅果一樣，因富含纖維、健康脂肪、重要維生素與礦物質及omega-3等脂肪酸，對大腦有益，。

8. 十字花科植物

花椰菜。Image by Carolyn_Schmidt from Pixabay

花費：每份成本在0.5元至1元間。

功效：這些脆嫩蔬菜是知名的健康食品，因為能促進血液循環，減少認知能力衰退、預防癌症與降低中風 發生率。

9. 茶葉

成本：每杯約0.10元至0.60元。

功效：茶葉富含各種植物化合物，對人體長期健康有益，可改善發炎，讓神經傳遞順暢。