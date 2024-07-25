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蒙市失蹤女孩心聲被披露 「沒人願意聽我說話」

她對女童泳衣「罩杯襯墊」很有意見 遭砲轟後公開道歉

世界新聞網／輯
一位媽媽指裝在女童泳衣內的罩杯襯墊是不必要且具有挑釁意味的，遭到網友攻擊後公開道歉。(翻攝The Asian Duo TikTok @asianunplugged )
一位媽媽指裝在女童泳衣內的罩杯襯墊是不必要且具有挑釁意味的，遭到網友攻擊後公開道歉。(翻攝The Asian Duo TikTok @asianunplugged )

一位媽媽在網路上指她買給8歲女兒的泳衣裝有罩杯襯墊是「不合適且具挑釁意味」的，引發大批網友群起反駁，指襯墊是為了保護較早發育的女孩，並沒有任何隱藏的意思，讓該位媽媽在網路上公開道歉。

每日郵報（Daily Mail）報導，名為克莉絲汀娜（Kristina Battaglia）的母親在網路上指裝在8歲女兒泳衣內的罩杯襯墊托高了女兒的胸部，她因此認為襯墊是不需要且具有挑釁意味。

許多網友留言反駁克莉絲汀娜，其中有一位TikTok帳號為「@asianunplugged」的亞裔媽媽表示，女童泳衣內的襯墊不是為了傳達什麼不恰當或隱藏的訊息，只是為了給女孩多一層保護，每個人的發育速度不同，襯墊可以保護較早發育的女孩。

「@asianunplugged」說，泳衣都很薄，發育早的女孩胸型會很明顯，這樣很不適合；這支回應克莉絲汀娜的影片已經累積1千5百萬次點閱。

@asianunplugged

Bathing suits Modesty #bathingsuit #swimsuit #modesty #pool

♬ original sound - The Asian Duo

克莉絲汀娜之後也在TikTok上道歉。她稱當初抨擊泳衣的影片是個錯誤，解釋自己是因為女兒在泳衣中發現那對襯墊後跑來問她那是做什麼用的，她認為襯墊托高了女兒的胸部，因此才有那樣的評論，她誠心地道歉，說自己學到教訓了，她知道自己在網路引發怒火，但也很高興自己的影片讓其他人學到知識。

@lifeaskristinab

Im sorry🫶🏼

♬ original sound - Lifeaskristinab

有網友肯定克莉絲汀娜勇於認錯的態度，也有人不買單，認為她很無知，有網友說自己9歲時就已發育到C罩杯，但當時找不到合適的泳衣胸罩襯墊，所以若泳衣內已有裝襯墊有很大幫助。

約翰霍普金斯大學醫學院的研究顯示，女孩通常在8歲進入青春期，但有些人的時間更早，進入青春期的其中一項特徵就是胸部開始發育。

TikTok 亞裔

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