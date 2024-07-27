不止影響腸道 大解頻率與腎臟健康有關

示意圖。Image by Darko Djurin from Pixabay

根據23日在「細胞報報告醫學」(Cell Reports Medicine)期刊上發表的研究，民眾上大號的頻率，可顯示他們的長期健康狀況。這項針對1400 多名健康成年人的研究發現，排便次數較少的人有腎功能下降的跡象，而腹瀉的民眾則有肝功能受損的跡象。

研究共同作者、西雅圖系統生物學研究所(Institute for Systems Biology)副教授吉本斯(Sean Gibbons)表示：「便秘等疾病與慢性疾病有關是眾所皆知的。」但大家不清楚的，是便祕 和慢性病之間的因果關係。

吉本斯和他的團隊，使用目前已經解散健康公司Arivale的數據，來試圖回答這個問題。研究的參與者都健康，且大部分是居住在太平洋西北地區的白人成年人。研究人員分析了他們的血液和糞便樣本、身體質量指數(Body Mass Index, BMI)以及針對飲食、運動習慣和心理健康 的問券調查。

從血液樣本中，研究團隊能夠檢測 到，血液中顯示包括腎臟和肝臟等器官功能下降的化學物質；從糞便樣本中，研究人員對每個人的腸道微生物進行基因定序，這能讓他們知道生活在腸道裡的有益和潛在有害微生物組成。

研究人員將受試者依排便頻率，將他們分成每周排便一到兩次、每周排便三到六次、每天排便一到三次以及腹瀉(每天排便四次或以上)。

研究發現，維持最佳健康狀態的理想排便次數，是每天一到兩次。年輕人、女性和BMI較低的人，排便頻率往往較低；慢性便秘(每周排便兩次或更少)則與腎功能下降有關，而腹瀉(每天排便四次或以上)則與肝功能下降有關。

我們的腸道裡其實充滿了各種不同，以糞便中的營養物質為食並進行發酵的微生物菌落；它們喜歡的食物是纖維，但如果糞便在腸道中停留太久，那微生物就會在耗盡纖維後轉向吃蛋白質，當微生物以蛋白質為食時，會產生與腎臟和肝臟功能障礙有關的有毒代謝物；而當吃蛋白質的細菌越多時，腸道裡食纖維的有益細菌就會越少。