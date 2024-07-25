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新聞周刊：Z世代年輕人會不會投給賀錦麗？

現在還有所謂的旅遊淡季嗎?

許多人視為弱點 CEO卻說這個人格特質可助成功

編譯周靜芝 / 即時報導
地中海料理連鎖餐廳Cava執行長布雷特·舒爾曼（Brett Schulman）認為，缺乏自信並非致命缺點；他表示，自我懷疑正是取得巨大成功所需具備的人格特質。路透
地中海料理連鎖餐廳Cava執行長布雷特·舒爾曼（Brett Schulman）認為，缺乏自信並非致命缺點；他表示，自我懷疑正是取得巨大成功所需具備的人格特質。路透

多數人在人生某個階段都會覺得自己沒有足夠天賦或準備不足，無法實現目標。地中海料理連鎖餐廳Cava執行長布雷特·舒爾曼（Brett Schulman）認為，缺乏自信並非致命缺點；他表示，自我懷疑正是取得巨大成功所需具備的人格特質。

消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，舒爾曼指出每個人多少都有「冒名頂替症候群」（imposter syndrome），懷疑自己的能力，並把所有成就歸因於運氣或巧合。他說，這並非世界上最糟糕的事，因為它讓人不致過度自信，認為自己宇宙無敵。

2020年的一項研究顯示，高達82%的人在某些時刻都會覺得自己像個騙子、不配成功；這種焦慮甚至讓人無法為晉升提出充分理由，或主動承擔重要工作。但對其他人而言，這卻是一種動力：如果還不夠好，就需學習更多，或努力提升自我。

房地產大亨芭芭拉·柯寇蘭（Barbara Corcoran）曾在一網路研討會上表示，一個人越成功，就越常自我懷疑，因為這是他們的動力；她從未見過任何傑出人士是有安全感的。

自我懷疑時該怎麼做

對舒爾曼來說，不難站在自我懷疑者的角度來思考，因他自己就是那 82%的其中之一。每當他感覺「冒名頂替症候群」上身時，就會靠同事或其他領導者來指引自己；他建議，當有無力感時，就向周遭的人際網絡求助。

舒爾曼說，不要羞於向可敬但不太熟的企業領袖求助。他發現，自我懷疑或快被工作壓垮時，向周圍的人尋求意見，有助於驗證自己的想法。

如果還沒有這樣的關係網絡，就創建一個。職涯諮詢平台Landit創辦人麗莎·塔圖姆（Lisa Skeete Tatum）建議建立「個人董事會」：一位導師、一位贊助者、一位密友、一位同領域具深厚專業知識的專家，以及一位隨時可幫你接電話的聯繫人。

密友或導師，或許會自然形成。塔圖姆說，可利用領英（LinkedIn）等在網路平台，或參加工作領域相關的會議、活動，來培養其他關係。她說，如果想更上層樓，就必須讓周圍的人對你抱有比自己更高的期望；學會建立人脈，確保每個人都符合你所需要的角色。

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