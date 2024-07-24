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爭取時間 這家速食店的得來速服務最快

編譯周靜芝 / 即時報導
賣墨西哥捲餅的塔可鐘（Taco Bell）超越麥當勞、肯德基與福來雞（Chick-fil-A）等競爭對手，是美國最快的得來速服務速食店。美聯社
賣墨西哥捲餅的塔可鐘（Taco Bell）超越麥當勞、肯德基與福來雞（Chick-fil-A）等競爭對手，是美國最快的得來速服務速食店。美聯社

身處速食大國，消費者總是在尋找最優惠的套餐，或辯論哪家速食店的雞肉漢堡最好吃，但提到得來速（drive-thrus）服務，有個名字幾乎無人能及。美食網站Tasting Table報導，民眾選擇速食的原因，除了美味可口、價格實惠之外，主要是圖個方便；即使知道麥當勞的漢堡可能不是附近最好吃的，也知道如果自己在家做飯可以省下更多錢，但有時只是想輕鬆一下。因此，沒有人願意等上一小時叫外賣。如果時間是首要考量，在速食店滿街都是的國家，哪一家能以最快速度讓人帶著食物上路？

據餐飲服務軟體公司Intouch Insight的一份「2023年得來速研究」，賣墨西哥捲餅的塔可鐘（Taco Bell）超越麥當勞、肯德基與福來雞（Chick-fil-A）等競爭對手，是美國最快的得來速服務速食店。這家頗受歡迎的德州-墨西哥速食連鎖店在點餐及車道等候總時間上名列第一，平均服務時間僅279秒，比亞軍Carl's Jr.與肯德基快了近30秒，這兩家速食店分別以303.74秒和303.95秒並列第二。

Tasting Table指出，最慢的速食連鎖店有些出人意料，但也說明各種因素對服務速度的影響。吊車尾的福來雞，平均需耗時436秒，比塔可鐘多出兩分半鐘。在福來雞得來速點過餐的人都知道他們有多麼有條不紊，但卻被粉絲們最感痛苦的另一個因素給打敗了：排隊時間太長。Intouch Insight的第二項衡量標準為「按車計算的最快總時間」，依平均有多少輛車在排隊來統計，如果以汽車數量來計算，福來雞的表現實際上是最好的。Tasting Table稱，這是個連鎖店服務因太受歡迎而大打折扣的案例；不過，塔可鐘在受歡迎程度上也不遜色，在平均汽車數量上排名第四，因此它的服務速度並非因為排隊的車較少。

在訂餐準確度上，福來雞名列前茅，塔可鐘則表現稍遜，排在漢堡王、麥當勞、肯德基和溫蒂之後。但與準確度最低的阿比（Arby's）、哈帝漢堡（Hardee's）和Dunkin'相比，塔可鐘還不算太差；這些連鎖店只有約82%的訂單準確度。因此，在考慮速食店的服務速度時，別忘了在踩油門上路前檢查所訂的餐食。

麥當勞 肯德基 墨西哥

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