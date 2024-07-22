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4種現成食材 專業廚師也愛

編譯周靜芝 / 即時報導
番茄。Image by johnson from Pixabay
番茄。Image by johnson from Pixabay

儘管有許多廚師喜愛從頭開始做出美味佳餚，但也有不少知名烹飪專家表明，他們的廚房裡隨時都有某些從商店買來的現成食材。食譜網站Mashed報導，以下是專業廚師眼中既省事又能添加風味的四類食材：

1. 南瓜罐頭

南瓜泥雖然只有一種配料，但仍很難從頭開始自製。南瓜質地堅實、表皮易損壞，需耐心與力氣去皮、切片，更不用說取出果肉、烹煮、攪碎成泥了；所有過程需要一小時或更長時間，如果南瓜泥只是複雜食譜中的配料之一，更是項艱鉅任務。

任教於加州烹飪學校的專業廚師洛茲科斯基（Olivia Roszkowski）表示，她喜歡採購南瓜罐頭，用來製作派、辣味肉豆、肉桂卷與麵包。

2. 乾的蔬果與香料

乾貨比新鮮食品更受歡迎是有道理的，正如洛茲科斯基所解釋的：乾香菇、曬乾的番茄、芒果乾、乾辣椒及迷迭香、百里香、蒔蘿等乾的香料植物，通常在旺季採收、以機器烘乾，因過程迅速，可保留更多易揮發的香味；且及時包裝後，較不易吸收環境中的濕氣，可長時間保持鮮度。

3. 堅果醬或芝麻醬

自製堅果醬或芝麻醬乍看似乎不難，只需一台好的攪拌機、少許鹽與堅果或芝麻。但洛茲科斯基指出，自製堅果醬很少能像商店買來的那樣美味或保質；她說，堅果與芝麻極易氧化變質買現成的是個明智決定，除非打算將堅果或芝麻烘烤、加工並短暫冷藏儲存。工廠生產的，因機器功率更強，可將堅果與芝麻磨得更細，而不致產生太多餘熱。

4. 番茄罐頭

洛茲科斯基表示，番茄罐頭是她喜愛採購的食材之一。她說，除非熟練掌握正確的製作方法，並在旺季完成這項工作，否則買番茄罐頭是更佳選擇。

南瓜。Image by sjww from Pixabay
南瓜。Image by sjww from Pixabay

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