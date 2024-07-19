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酷暑保持個人衛生 醫生建議洗溫水澡、穿毛襪？

編譯周靜芝 / 即時報導
示意圖。Photo by Anna Demianenko on Unsplash
示意圖。Photo by Anna Demianenko on Unsplash

動輒大爆汗的酷暑天，體味不但關乎個人衛生，也會產生困擾；淋浴與使用體香劑是簡單的解決方法，雅虎（Yahoo）生活網站報導，還有其他需注意及保持清爽的小竅門。

淋浴或泡澡

洗澡的頻率視個人偏好，哈佛大學健康中心的數據顯示，約三分之二美國人每天洗澡，但洗澡頻率更多是取決於習慣而非健康，多數時間待在冷氣房的人比在戶外工作或運動者更不需增加淋浴次數。

效果較好的沐淋是：水溫適中，不冷也不熱的溫水浴最消暑；重點清洗臉部、腹股溝和腋窩等部位，女性則別忘記乳房下方，手臂與腿部不一定要用肥皂；時間以5至10分鐘最理想，既能避免皮膚乾燥，又能去除細菌。

使用體香劑

在選擇合適的產品時，注意止汗劑與體香劑的區別，體香劑能抑制細菌並掩蓋體味，而止汗劑則是暫時堵塞汗腺。有些產品將兩者結合，透過鋁鹽化合物來堵注汗腺，但若對此化學成分有疑慮，也有許多不含鋁的產品可選。

注意足部護理

腳部有近25萬個汗腺，適當的護理十分重要。香港腳屬真菌性皮膚感染，常在夏季發作，因為人們待在水上樂園、公共浴室及泳池邊的時間更長，讓真菌與細菌有機會在溫暖潮濕的環境大量繁殖。

足科醫生建議，穿透氣的鞋子，最好穿表面有網眼的輕便運動鞋。此外，合適的襪子也大有幫助，例如美麗諾羊毛襪；雖然夏天穿羊毛襪，聽起來有點反常，但這種材質在吸收、蒸發濕氣上表現出色。

清潔與保養肌膚

在汗水淋漓時，皮膚科醫生建議，洗臉時要洗到髮際線，這個部位常被忽視，導致髮際線或臉部周圍冒出粉刺；如果是油性皮膚或容易長粉刺，夏季應改變保養步驟與護膚品，使用質地輕盈的產品。此外，夏季戶外活動時間增多，記得塗抹至少SPF 30的防曬霜。

穿著輕薄透氣衣物

無論是想展現時尚風格，或只是在家裹件浴袍，輕薄、透氣是首要考量。穿著淺色、寬鬆、透氣的服裝，選擇棉麻布料可以更透氣；因為汗水從皮膚表面蒸發、使身體降溫，寬鬆的衣服能讓過程更順暢，與化纖相比，棉麻更不易積聚熱量與氣味。

哈佛大學 香港 雅虎

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