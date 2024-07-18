專家說夫妻分床睡有益處

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夫妻分開睡覺越加普遍，專家建議，夫妻兩人因為作息或嚴重打呼等原因而分房睡覺可讓彼此睡眠品質獲得提升，反而有助維持更健康的關係。

美聯社報導，66歲的索倫德(Michael Solender)因為一開始被診斷出睡眠呼吸中止症，之後因為彼此體溫差異而持續與妻子分房睡，他說，「對我們來說，睡在各自房間讓我們的關係更健康、更好。這不是什麼可恥的事。」打鼾、溫度差異、搶被子以及翻來覆去經常導致夫妻分床睡，其他因素還包括疾病、工作輪班以及伴侶作息時間不同。

美國睡眠醫學會(American Academy of Sleep Medicine)去年一項研究就顯示，超過三分之一的美國人表示會偶爾或經常為了遷就另一半而睡在另一個房間，而且男性及年輕人比率居多。該學會發言人科斯拉(Seema Khosla)認為，成年人通常需要七至八小時的充足睡眠，這對維持健康的人際關係至關重要。研究也顯示，長期睡眠不佳的人更容易與伴侶發生衝突。因此，她表示，分開睡「可能比我們想像的還要普遍。」

事先討論是達成有效分開睡覺的關鍵，科斯拉說，「這並非阻止親密關係，而是明白你可以擁有親密關係或是共度時光，但之後只是分開睡，這是雙方談開來非常重要的一部分。兩個人都需要理解並同意這一點。」

西北大學 費恩伯格醫學院(Northwestern University Feinberg School of Medicine)醫師菲莉斯·徐(音譯，Phyllis Zee)也指出，「在結婚前討論睡眠配合度是一個非常好的主意。我常常看到夫妻結婚後，或者在一起一段時間後已經試圖協商出結論了。」

她表示，透過科技也有助於讓一起睡覺變得更簡單，例如使用白噪音裝置、冷卻枕頭與寢具、具有雙重溫度控制的床墊以及雙控電熱毯都有所幫助，有些夫妻選擇不再蓋同一條被子，改使用各自的被子，讓彼此更容易入睡。

由於意識到有品質睡眠對於健康的重要性，目前分開睡覺已逐漸被外界接受，菲莉斯說，「另一方面，有研究顯示共睡有其好處。」她說，「一般而言，最重要的是在做決定前尋求專業的協助。」